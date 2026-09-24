Հայաստանը միանում է հակաիրանական պատժամիջոցներին ու սկսում է չեղարկել Իրանի հետ օդային հաղորդակցությունը

ԱՄՆ-ի սպառնալիքները, փաստորեն, ազդեցություն են գործել նաև Հայաստանի կառավարության վրա, և սեպտեմբերի 24-ի լուսաբացից չեղարկվում են Իրանից Հայաստան ժամանող և Իրան մեկնող ավիաչվերթները։
Դա ակնհայտ երևում է «Զվարթնոց» օդանավակայանի տեղեկատվական հարթակում, որը կից լուսանկարում պատկերված է. https://www.zvartnots.aero/
Իրանը մեր հարևան ու բարեկամ երկիրն է, և, միանալով Իրանի դեմ տնտեսական ու հաղորդակցային շրջափակմանը, Հայաստանի կառավարությունը թշնամական վերաբերմունք է ցույց տալիս բարեկամ երկրի նկատմամբ։
Նաիրի Հոխիկյան