Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Ինչու՞ է Ադրբեջանը թշնամանքի նոր ալիք հրահրում

Ինչու՞ է Ադրբեջանը թշնամանքի նոր ալիք հրահրում

Ինչու՞ է Ադրբեջանը թշնամանքի նոր ալիք հրահրում
24.09.2026 | 12:56

Հայկական մշակութային ժառանգության շուրջ ադրբեջանական կողմի հրահրած քննարկումների այս ալիքի համատեքստում շատերն են գրում՝ «իսկ ո՞ւր են մեր պատմաբանները»։

Ես՝ որպես պատմաբան, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի շրջանավարտ, ասեմ հետևյալը. հայկական մշակութային ժառանգության ու ադրբեջանցիներին «ալբանականացնելու» այս թեման նոր չէ, այս խնդիրը առկա է դեռ խորհրդային պատմագրության մեջ։ Մեր պատմաբանները տասնամյակներ շարունակ շատ մանրամասն հետազոտություններ և գիտական ուսումնասիրություններ են հրապարակել այս հարցերի շուրջ։ Դեռ խորհրդային տարիներին բաց նամակներով կար պատասխան՝ ուղղված ադրբեջանցի «պատմաբանների» կեղծիքներին։ Ինքս իմ գիտական ուսումնասիրությունների շրջանակներում դրանք հետազոտել եմ։ Այս հարցում հեծանիվ հորինել պետք չի, խոսել՝ միգուցե, պատասխանել՝ ևս արժի, բայց մի մեծ «ԲԱՅՑ» կա՝ այս հարցը պատմաբանների դաշտում չէ, սա քաղաքական հարց է։ Ու այն հետևյալն է՝ ինչո՞ւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Ադրբեջանին արված միակողմանի զիջումներից, այն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելուց, այնտեղ տեղի ունեցած էթնիկ զտման փաստը լռեցնելուց, այդ հարցը քաղաքական առումով փակելուց հետո, Ադրբեջանը շարունակում թշնամանքի քաղաքականություն վարել Հայաստանի, հայ ժողովրդի դեմ։

Պատերազմը միայն ֆիզիկական ոչնչացումը չէ, դա նաև մշակույթի, պատմության և ինքնության դեմ մղվող պայքարն է։ Մեզ արդեն վեց տարի է ուզում են համոզել, որ խնդիրը ԼՂ-ի մեջ էր։ Մեկը ես փաստերով ցույց եմ տվել, որ՝ ոչ, խնդիրը տարածաշրջանում հայկական խորը արմատի դեմ պայքարելու մեջ է, ԼՂ-ն օղակներից մեկն էր։ Ադրբեջանը իր այսօրվա քաղաքականությամբ փորձում է հարցականի տակ դնել հայկական ինքնիշխան պետության գոյության իրավունքը։

Թշնամանքի քաղաքականությունը չի վերանում, երբ դու որոշում ես այն չնկատել, երբ որոշում ես սուտը թողնել անպատասխան կամ, ավելի վատ՝ համադրել ու դնել ճշմարտության հետ նույն նժարի վրա։ Թշնամանքը պետք է զսպել, չեզոքացնել խելացի քաղաքականությամբ, հստակ քաղաքական ու դիվանագիտական քայլերով, ոչ թե արևային վարդագույն ակնոցներ դնելով ու ձևացնելով, թե այն չկա: Ադրբեջանը հստակ մշակված թշնամանքի քաղաքականություն է վարում, պարբերաբար ակտիվացնում է այն, հիմա այդ փուլերից է։ Իսկ ցավալին այն է, որ նա, ով այդ ամենից պետք է հետևություն անի, ուզում է մրցանակներ կիսել այդ քաղաքականությունը իրականացնող բռնապետ Ալիևի հետ:

Ի ամփոփում կուզեմ հիշեցնել Վացլավ Հավելի «Անզորների ուժը» էսսեի այս տողերը՝ «Քանի որ ռեժիմը գերի է իր իսկ ստերին, այն ստիպված է կեղծել ամեն ինչ։ Կեղծում է անցյալը։ Կեղծում է ներկան և կեղծում է ապագան։ Կեղծում է վիճակագրությունը։ Ձևացնում է, թե չունի ամենազոր և անսկզբունք ոստիկանական ապարատ։ Ձևացնում է, թե հարգում է մարդու իրավունքները։ Ձևացնում է, թե ոչ ոքի չի հետապնդում։ Ձևացնում է, թե ոչնչից չի վախենում։ Ձևացնում է, թե ձևացնելու ոչինչ չունի»:

Տաթևիկ Հայրապետյան

Դիտվել է՝ 293

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.