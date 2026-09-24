Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
24.09.2026 | 13:19

Էշերի և ձիերի բնույթի մասին

Եթե դու թանկ, ազնվացեղ արշավաձիուն մտցնես էշերի ախոռ, ապա մեկ տարի հետո նա ոչ թե նրանց կսովորեցնի քամու պես սլանալ, այլ կսկսի շարժվել էշերին հատուկ դանդաղկոտությամբ և հետ կվարժվի վարգելուց։

Սակայն ամենասարսափելին կլինի հետո, երբ այդ ձին փորձի հիշել իր իրական բնույթը։ Եվ երբ փորձի վազել, էշերը կսկսեն քացի տալ, կծել, հետ քաշել նրան։

Որովհետև նրա արագությունը անարգում և նվաստացնում է նրանց գորշ գոյությունը։

Ճիշտ այդպես հասարակություն կոչվող ամբոխը վարվում է յուրաքանչյուրի հետ, ով փորձում է դուրս գալ սովորական համարվող համակարգից։

Դու ծնվում ես ահռելի ներուժով, դու ունես պատվախնդրություն (ամբիցիաներ), դու ցանկանում ես մասշտաբ և մեծ փողեր, բայց քեզ մանկուց փակում են ստանդարտների արկղում։

Քեզ ասում են՝ եղիր ինչպես բոլորը, դուրս մի պրծնի շրջանից։ Գտիր ստաբիլ աշխատանք և գլխիցդ բարձր մի թռիր։ Քեզ մտածված վարժեցնում են էշի ստանդարտին։

Եվ երբ ուժ ես գտնում վազելու, միջակների այդ ամբոխը սկսում է ցեխ շպրտել քեզ վրա։

Նրանք քննադատելու են քո մտքերը, ծաղրելու են քո երազանքները, սպասելու են քո ձախողմանը։ Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը։

Քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը։

Մի սպասիր քաջալերման նրանցից, ովքեր շարժվում են շրջանաձև։

Мехак Саядян

Դիտվել է՝ 1115

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.