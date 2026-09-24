Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Ո՛չ Երեմիա ունենք, ո՛չ Խորենացի

Ո՛չ Երեմիա ունենք, ո՛չ Խորենացի

Ո՛չ Երեմիա ունենք, ո՛չ Խորենացի
24.09.2026 | 14:03
Ո՛չ Երեմիա ունենք, որ ողբա մեր այս վիճակի վրա, և ո՛չ էլ՝ Խորենացի։
Ամբողջ աշխարհի առջև կեղծում են պատմությունը և զրկում մեզ մեր ունեցածից։ Ստացվեց այնպես, որ մեր եկեղեցիները իբր աղվաններինն են եղել, ուղղակի մենք յուրացրել ենք․․․
Սրբավայրերից զրկվելը պիտի մեզ համար մեծ դաս լիներ։ Եթե կարդանք Եկեղեցու Հայրերին կամ Հին Կտակարանը, ապա հստակ պարզ կդառնա, որ այդ ամենը կորցնելը պատահական ինչ-որ բան չէ։
Սրբավայրերի գրավումն օտարների կողմից ոչ թե աշխարհաքաղաքական պատահականություն է, այլ հոգևոր հայելի, որն Աստված դնում է քրիստոնյաների առաջ՝ ցույց տալու համար իրենց սեփական հոգու ավերված վիճակը։
Կերե՛ք, խմե՛ք, ուրախացե՛ք, մեղքի վրա մեղք ավելացրե՛ք, երկինքը Հայաստանի վրա պողպատե՛ դարձրեք, որ այլևս ոչ մի աղոթք լսելի չլինի․․․

«Սբ․ Հարության Տաճար»-ի ֆեյսբուքյան էջից
Դիտվել է՝ 245

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.