Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » «Սայաթ-Նովան»՝ գրերի ստեղծող, կամ անիծված բախտի և անվճար բլիթների տոնը

«Սայաթ-Նովան»՝ գրերի ստեղծող, կամ անիծված բախտի և անվճար բլիթների տոնը

«Սայաթ-Նովան»՝ գրերի ստեղծող, կամ անիծված բախտի և անվճար բլիթների տոնը
24.09.2026 | 14:14
Երևանում անցկացվող Հանրապետության 35-ամյակի տոնակատարության մասնակիցներին ուղղված հարցերը ցույց տվեցին, որ նրանցից շատերը նույնիսկ չգիտեին, թե ինչ տոն է, և նրանց համար միակ զվարճանքն անվճար համերգն էր:
Սակայն ուզում եմ պատմել մի ավելի խայտառակ տեսարանի մասին, որին ականատես եղան բազմաթիվ լոսանջելեսահայեր։
Հայկական հեռուստաընկություններից մեկի լրագրողը մտնում է մի փոքրիկ սրճարան, որտեղ նստած են հաճելի և համակրելի արտաքինով երկու հայ կանայք: Լրագրողը ներկայացնում է իրենց այցի նպատակը. նրանք հեռուստակենտրոնից են և ցանկանում են հարց տալ, իսկ ճիշտ պատասխանի դեպքում խոստանում են նվերներ՝ խմորեղենի տեսքով: Կանայք սիրով համաձայնում են:
Իսկ հարցը հետևյալն էր. «Ո՞վ է հայերեն գրերի ստեղծողը»:
- Յաա՜, դա է՞լ է հարց, որ տալիս եք, երեխաներն էլ գիտեն,- հնչում է պատասխանը,- Սայաթ-Նովան։
Չնայած այս պատասխանին՝ տիկնայք, միևնույն է, ստացան իրենց քաղցր նվերները:
Իսկ հեռուստադիտողները բաժանվեցին երկու բանակի՝ տգետների, որոնց դուր եկան բաժանված բլիթները, և ուշագնաց մտավորականների (որոնց թվում էի նաև ես), ովքեր անիծեցին իրենց բախտը։

Վարդան ԿԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ
Դիտվել է՝ 267

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.