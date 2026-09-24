«Սայաթ-Նովան»՝ գրերի ստեղծող, կամ անիծված բախտի և անվճար բլիթների տոնը
24.09.2026 | 14:14
Երևանում անցկացվող Հանրապետության 35-ամյակի տոնակատարության մասնակիցներին ուղղված հարցերը ցույց տվեցին, որ նրանցից շատերը նույնիսկ չգիտեին, թե ինչ տոն է, և նրանց համար միակ զվարճանքն անվճար համերգն էր:
Սակայն ուզում եմ պատմել մի ավելի խայտառակ տեսարանի մասին, որին ականատես եղան բազմաթիվ լոսանջելեսահայեր։
Հայկական հեռուստաընկություններից մեկի լրագրողը մտնում է մի փոքրիկ սրճարան, որտեղ նստած են հաճելի և համակրելի արտաքինով երկու հայ կանայք: Լրագրողը ներկայացնում է իրենց այցի նպատակը. նրանք հեռուստակենտրոնից են և ցանկանում են հարց տալ, իսկ ճիշտ պատասխանի դեպքում խոստանում են նվերներ՝ խմորեղենի տեսքով: Կանայք սիրով համաձայնում են:
Իսկ հարցը հետևյալն էր. «Ո՞վ է հայերեն գրերի ստեղծողը»:
- Յաա՜, դա է՞լ է հարց, որ տալիս եք, երեխաներն էլ գիտեն,- հնչում է պատասխանը,- Սայաթ-Նովան։
Չնայած այս պատասխանին՝ տիկնայք, միևնույն է, ստացան իրենց քաղցր նվերները:
Իսկ հեռուստադիտողները բաժանվեցին երկու բանակի՝ տգետների, որոնց դուր եկան բաժանված բլիթները, և ուշագնաց մտավորականների (որոնց թվում էի նաև ես), ովքեր անիծեցին իրենց բախտը։
Վարդան ԿԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ
Մեկնաբանություններ