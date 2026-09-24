Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Աղմուկը պարզապես անջատում են

Աղմուկը պարզապես անջատում են

Աղմուկը պարզապես անջատում են
24.09.2026 | 14:23
Մի մարդ կար, որին մի օր որոշեցին դատել։
Մեկն ասաց՝
- Շատ լուռ է։
Մյուսը՝
- Շատ է խոսում։
Երրորդը՝
- Չեմ վստահում։ Չափազանց նորմալ է։
Մի խոսքով՝ նա մեղավոր էր՝ ցանկացած տարբերակում։
Մարդը սկզբում փորձեց բացատրել։
Հետո՝ արդարանալ։
Հետո հասկացավ, որ դա նույնն է, ինչ փորձել քամուն ապացուցել, որ դու փոշի չես։
Մի օր նա կանգնեց նրանց առաջ ու ասաց.
- Դուք ինձ չեք դատում։ Դուք պարզապես հերթով արտահայտում եք ձեր ներսը։
Մարդիկ մի պահ լռեցին։
Հետո շարունակեցին։
Նա ժպտաց։
Ոչ թե որովհետև նրանք հասկացան,
այլ որովհետև ինքն էր վերջապես հասկացել։
Այդ օրվանից նա այլևս ոչինչ չբացատրեց։
Թողեց մարդկանց իրենց «ճշմարտությունների» հետ։
Որովհետև երբ մարդուն դատում են բոլոր կողմերից, դա արդեն դատ չէ։
Դա աղմուկ է։
Իսկ աղմուկի հետ չեն վիճում։
Աղմուկը պարզապես անջատում են։
Ոչ ամեն դատողություն է արժանի պատասխանի։
Երբեմն ամենակոշտ «ոչ»-ը ոչ թե ասված խոսքն է, այլ այն պահը, երբ դու այլևս չես փորձում ապացուցել, որ փոշի չես։
Վերջիվերջո՝ ամեն մեկը ապրում է այնտեղ,
ուր հասնում է իր միտքը։
Իսկ դու ո՞ր պահին ես հասկացել, որ այլևս պարտավոր չես բացատրել։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ
Դիտվել է՝ 240

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.