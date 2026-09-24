Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Նրա անունը Լորան Սիմոնս է

Նրա անունը Լորան Սիմոնս է

Նրա անունը Լորան Սիմոնս է
24.09.2026 | 15:01

Նա բելգիացի է։
6 տարեկանում ավարտել է տարրական դպրոցը։
8 տարեկանում ավարտել է ավագ դպրոցը։
12 տարեկանում արդեն ուներ ֆիզիկայի բակալավրի աստիճան։
15 տարեկանում՝ 2025 թվականի նոյեմբերի 17-ին, նա Անտվերպենի համալսարանում պաշտպանեց քվանտային ֆիզիկայի դոկտորական ատենախոսությունը։
Նրա ատենախոսության թեման («Բոզե պոլարոնները գերհեղուկներում և գերպինդ մարմիններում») վերաբերում է Բոզե-Այնշտեյնի կոնդենսատներին՝ գերհեղուկներին, որտեղ ատոմները սառեցվում են գրեթե մինչև բացարձակ զրո և իրենց պահում որպես մեկ միասնական ատոմ։ Այս մեթոդով ուսումնասիրվում են նույնիսկ սև խոռոչների սկզբունքները։
Մինչ այդ նա արդեն պրակտիկա էր անցել Մաքս Պլանկի ինստիտուտում և Մյունխենի համալսարանում։
Բայց ամենացնցողը նրա նպատակն է։
Նա ասում է, որ քվանտային ֆիզիկան իր համար պարզապես գործիք է։ Նրա իրական երազանքն է համատեղել ֆիզիկան, քիմիան, բժշկությունը և արհեստական բանականությունը՝ մարդու ծերացումը կանխելու համար։
Նա ցանկանում է հասնել կենսաբանական անմահության։
Առանց կատակի․ նա ուզում է, որ մարդիկ ապրեն 200–300 տարի՝ առանց հիվանդությունների։
Այժմ՝ 16 տարեկանում, նա արդեն սկսել է իր երկրորդ դոկտորական ուսումնառությունը բժշկության և արհեստական բանականության ոլորտներում (Մյունխենում)՝ կյանքը երկարացնելու եղանակներն ուսումնասիրելու համար։
Նրա IQ-ն 145+ է։ Նրա տատիկն ու պապիկը մահացել են սրտի խնդիրներից, և այդ ժամանակվանից ի վեր նա մահը համարում է պարզապես լուծելի տեխնիկական խնդիր։
Մինչ մենք 15 տարեկանում փորձում էինք դպրոցական թեստերը հանձնել, նա մտածում էր, թե ինչպես վերացնի մահը։
Կարծում եք՝ կհաջողվի՞։
Համլետ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 258

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.