Պետությունն ընդդեմ սեփական բիզնեսի. ինչո՞ւ են հայ մեծահարուստները հայտնվում բանտերում կամ արբիտրաժում
24.09.2026 | 15:08
Աշխարհի բոլոր երկրների բյուջեն ձևավորվում է հիմնականում բիզնեսից գոյացող հարկերի միջոցով, ուստի այդ երկրների իշխանություններն ամեն կերպ նպաստում են դրանց զարգացմանը։ Իսկ մեզանում խոշոր բիզնեսի ճանապարհը փակողը հենց պետությունն է։
Մեր ամենախոշոր բիզնեսմենների ճակատագիրը տխուր ավարտ է ունենում. Լևոն Հայրապետյանի նման մեծ ազգասերն ու բարերարը կյանքն ավարտեց ռուսական բանտում (կարծիքներ կան, որ ոչ առանց մեր մասնակցության)։ Ռուբեն Վարդանյանի նման ազգասերն ու բարեգործը գտնվում է ադրբեջանական բանտում, և մեր իշխանությունները տարիներ շարունակ լռության են մատնում դա։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործը ևս կալանավորվել է, իսկ նրա միջոցներով Քրիստոսի մոնումենտալ արձանի կառուցումը՝ դադարեցվել։
Սամվել Կարապետյան միլիարդատերը, ով իր բիզնեսը ծավալել է Ռուսաստանում և միլիոնավոր դոլարների օգնություն է հատկացրել Հայաստանին, այսօր կալանավորված է։ Իսկ Հայաստանում գտնվող նրա բիզնեսները, որոնց գործունեությունից պետական բյուջե տարեկան միլիարդավոր դրամներ էին մուտքագրվում, պետությունը բռնագրավել է ինչ-որ պատրվակներով։
Ի դեպ, Կարապետյանը դիմել էր Ստոկհոլմի արբիտրաժային դատարան։ Օրերս ստացվել է հետևյալ տեղեկությունը. «Ստոկհոլմի արբիտրաժային դատարանը կասեցրել է Հայաստանի խորհրդարանի կողմից ընդունված՝ էլեկտրական ցանցերում (ՀԷՑ) ժամանակավոր պետական կառավարիչ նշանակելու թույլտվության մասին օրենքը և կոչ է արել ձեռնպահ մնալ բռնագրավումից»։
Սերգեյ ԱԲԱԶՅԱՆ
Մեկնաբանություններ