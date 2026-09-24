Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Պետությունն ընդդեմ սեփական բիզնեսի. ինչո՞ւ են հայ մեծահարուստները հայտնվում բանտերում կամ արբիտրաժում

Պետությունն ընդդեմ սեփական բիզնեսի. ինչո՞ւ են հայ մեծահարուստները հայտնվում բանտերում կամ արբիտրաժում

Պետությունն ընդդեմ սեփական բիզնեսի. ինչո՞ւ են հայ մեծահարուստները հայտնվում բանտերում կամ արբիտրաժում
24.09.2026 | 15:08

Աշխարհի բոլոր երկրների բյուջեն ձևավորվում է հիմնականում բիզնեսից գոյացող հարկերի միջոցով, ուստի այդ երկրների իշխանություններն ամեն կերպ նպաստում են դրանց զարգացմանը։ Իսկ մեզանում խոշոր բիզնեսի ճանապարհը փակողը հենց պետությունն է։
Մեր ամենախոշոր բիզնեսմենների ճակատագիրը տխուր ավարտ է ունենում. Լևոն Հայրապետյանի նման մեծ ազգասերն ու բարերարը կյանքն ավարտեց ռուսական բանտում (կարծիքներ կան, որ ոչ առանց մեր մասնակցության)։ Ռուբեն Վարդանյանի նման ազգասերն ու բարեգործը գտնվում է ադրբեջանական բանտում, և մեր իշխանությունները տարիներ շարունակ լռության են մատնում դա։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործը ևս կալանավորվել է, իսկ նրա միջոցներով Քրիստոսի մոնումենտալ արձանի կառուցումը՝ դադարեցվել։
Սամվել Կարապետյան միլիարդատերը, ով իր բիզնեսը ծավալել է Ռուսաստանում և միլիոնավոր դոլարների օգնություն է հատկացրել Հայաստանին, այսօր կալանավորված է։ Իսկ Հայաստանում գտնվող նրա բիզնեսները, որոնց գործունեությունից պետական բյուջե տարեկան միլիարդավոր դրամներ էին մուտքագրվում, պետությունը բռնագրավել է ինչ-որ պատրվակներով։
Ի դեպ, Կարապետյանը դիմել էր Ստոկհոլմի արբիտրաժային դատարան։ Օրերս ստացվել է հետևյալ տեղեկությունը. «Ստոկհոլմի արբիտրաժային դատարանը կասեցրել է Հայաստանի խորհրդարանի կողմից ընդունված՝ էլեկտրական ցանցերում (ՀԷՑ) ժամանակավոր պետական կառավարիչ նշանակելու թույլտվության մասին օրենքը և կոչ է արել ձեռնպահ մնալ բռնագրավումից»։

Սերգեյ ԱԲԱԶՅԱՆ
Դիտվել է՝ 256

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.