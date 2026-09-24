Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Մի՛ սովորեցրեք մեզ սգալ

Մի՛ սովորեցրեք մեզ սգալ

Մի՛ սովորեցրեք մեզ սգալ
24.09.2026 | 15:15

Մենք՝ որդեկորույս մայրերս, հաճախ ենք լսում. «Բաց թողեք ձեր որդիների հոգիները… թող հանգիստ լինեն… շարունակեք ապրել»։
Բայց թող մի հարց էլ մենք տանք՝ իսկ ինչպե՞ս ապրենք։ Ինչպե՞ս բաց թողնենք նրանց, ում լույս աշխարհ բերեցինք, գրկեցինք, մեծացրինք ու սիրեցինք մեր ամբողջ էությամբ։ Ինչպե՞ս բաց թողնենք նրանց, երբ նրանց անունը դեռ մեր սրտի ամենաբարձր ձայնն է։
Ու մի բան էլ ենք ուզում հարցնել. ինչո՞ւ եք գրում մեզ։ Ինչո՞ւ եք մեզ ասում՝ մի՛ գրեք, մի՛ հիշեք, մի՛ հրապարակեք նրանց նկարները, մի՛ խոսեք ձեր ցավի մասին։ Իսկ ինչո՞ւ չեք գրում նրանց, ովքեր էկրանների առաջ խեղկատակություններ են անում։ Ինչո՞ւ չեք գրում նրանց, ովքեր իրենց ուտելիքը, առօրյան, ուրախությունն ու անձնական կյանքը ցույց են տալիս ամբողջ աշխարհին։
Սա էլ է մեր կյանքը: Մեր հիշողություններն էլ են մեր առօրյան: Մեր որդիների լուսանկարներն էլ են մեր սեղանը: Նրանց անուններն էլ են մեր սնունդը: Նրանց մասին խոսելն էլ է մեր ապրելու ձևը:
Մենք չենք պարտադրում ոչ ոքի կարդալ մեր գրառումները, չենք ստիպում ոչ ոքի կիսել մեր ցավը։ Բայց խնդրում ենք՝ մի՛ սովորեցրեք մեզ սգալ։
Դուք չգիտեք, թե ինչ է նշանակում առավոտյան աչքերը բացել ու մի քանի վայրկյանով մոռանալ, որ նա չկա… հետո հիշել ու նորից ներսից փլվել։ Դուք չգիտեք, թե ինչ է նշանակում լսել նրա անունն ու ակամա սպասել, որ նա ներս կմտնի։ Դուք չգիտեք այն լռությունը, որ մնում է որդու գնալուց հետո։
Մենք ապրում ենք։ Այո՛, ապրում ենք։ Բայց այն կյանքը, որ ունեինք, այլևս նույնը չէ։ Մենք ժպտում ենք, խոսում ենք, երբեմն նույնիսկ ծիծաղում ենք… բայց մեր ներսում միշտ կա մի սենյակ, որտեղ մեր որդիներն են՝ իրենց ձայնով, ժպիտով ու հայացքով։
Մենք չենք ուզում նրանց մոռանալ: Չենք ուզում «բաց թողնել»: Չենք ուզում սովորել ապրել այնպես, կարծես նրանք երբեք չեն եղել։ Որովհետև նրանք եղել են։ Նրանք մեր զավակներն են, մեր սրտի մի մասը, մեր կյանքի ամենաթանկ էջերը։ Ու քանի դեռ մենք կանք, նրանց անուններն էլ են ապրելու։
Եթե մեր գրառումները ցավեցնում են ձեզ՝ մի՛ կարդացեք։ Եթե մեր արցունքները չեք հասկանում՝ մի՛ դատեք։ Եթե մեր հիշողությունները ձեզ համար շատ են՝ պարզապես անցեք կողքով։
Բայց մի՛ ասեք մորը՝ «Մոռացիր երեխայիդ ու շարունակիր ապրել»։ Որովհետև որդեկորույս մայրը կարող է սովորել ապրել իր ցավի հետ, բայց երկրի վրա ոչ մի մայր չի սովորում ապրել առանց իր որդու։
Մենք՝ բոլոր որդեկորույս մայրերս, ասում ենք. մենք նրանց չենք բաց թողնում։ Մենք նրանց մեզ հետ ենք տանում՝ մինչև մեր վերջին շունչը։

Գյուլնարա ՄԻՆԱՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 221

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.