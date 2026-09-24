Երևանյան թոշակ
24.09.2026 | 15:21
Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեի եկամտային աճի և հնարավոր պրոֆիցիտի պայմաններում «Երևանյան թոշակ» կամ մայրաքաղաքային սոցիալական հավելավճարի/աջակցության ծրագիր ներդնելու գաղափարը լիովին իրատեսական է քննարկել թե՛ ֆինանսական, թե՛ իրավական-ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից։
Ստորև ներկայացված է առաջարկվող 3 տարբերակների համեմատական վերլուծությունը, դրանց իրագործելիությունը և ռիսկերը։
1. Տարբերակների համեմատական վերլուծություն
Տարբերակ 1. Direct Cash Top-up (~20% ուղղակի գումար)
Նկարագրություն․ Քաղաքապետարանի սոցիալական բյուջեից ամսական ուղղակի փոխանցում թոշակառուի հաշվին:
Առավելություններ․ Առավելագույն ճկունություն թոշակառուի համար, ցածր վարչարարական ծախս:
Ռիսկեր/Թերություններ․ Բարձր բյուջետային ծանրաբեռնվածություն, մարզերից դեպի Երևան կեղծ/ձևական գրանցումների աճ:
Տարբերակ 2. Դեղատնային զեղչային քարտ
Նկարագրություն․ Համայնք-դեղատնային ցանցեր PPP (պետություն-մասնավոր) համագործակցություն կամ քաղաքային սուբսիդավորում:
Առավելություններ․ Թիրախային աջակցություն առողջապահական ամենախոցելի ծախսին, ծախսի արդյունավետություն (զեղչի մի մասն ապահովում է դեղատունը):
Ռիսկեր/Թերություններ․ Դեղորայքային շուկայում գների հնարավոր արհեստական բարձրացում, վարչարարական և վերահսկողական բարդ համակարգ:
Տարբերակ 3. Գույքահարկի արտոնություն / Զեղչային քարտ
Նկարագրություն․ Տեղական հարկերի մասնակի կամ ամբողջական զեղչ/զրոյացում թոշակառուի միակ գույքի համար:
Առավելություններ․ Ուղղակիորեն մտնում է համայնքային իրավասությունների մեջ, չի պահանջում կանխիկ դրամական հոսքերի ելք:
Ռիսկեր/Թերություններ․ Անհավասարություն (տուն չունեցող կամ վարձակալող թոշակառուները օգուտ չեն ստանում):
2. Ֆինանսական և իրավական ասպեկտներ
* Բյուջետային ծավալը․ Երևանում հաշվառված է շուրջ 170,000–180,000 կենսաթոշակառու: Եթե միջին կենսաթոշակը դիտարկենք ~50,000 դրամ, ապա 20% հավելավճարը կազմում է 10,000 դրամ/ամսական:
* Տարեկան պահանջարկը․ 180,000 × 10,000 × 12 = մոտավորապես 21.6 մլրդ դրամ: Սա բավականին լուրջ գումար է համայնքային բյուջեի համար, որը պահանջում է սեփական եկամուտների կայուն աղբյուրներ:
* Իրավական շրջանակը․ «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը համայնքին իրավունք է տալիս իրականացնելու սոցիալական աջակցության կամավոր լիազորություններ: Սակայն կանոնավոր դրամական հավելումների համար անհրաժեշտ կլինի Ավագանու հատուկ որոշում և հստակ չափորոշիչների սահմանում:
3. Առաջարկվող հիբրիդային/օպտիմալ մոդելը
Որպեսզի ծրագիրը լինի բյուջետային տեսանկյունից կայուն և չառաջացնի սոցիալական անհամաչափություն (դիսբալանս) մարզերի նկատմամբ, առավել արդյունավետ է կիրառել հիբրիդային տարբերակը.
1. Գույքահարկի ավտոմատ արտոնություն․ Երևանաբնակ թոշակառուի անունով գրանցված միակ բնակարանի/տան համար սահմանել գույքահարկի 50–100% զեղչ:
2. Սոցիալական / Դեղատնային քարտ («Քաղաքացու քարտ»)․ Միասնական տրանսպորտային/քաղաքային քարտի հենքով (base) թոշակառուներին տրամադրել աջակցություն դեղորայքի, ինչպես նաև համայնքային ենթակայության ծառայությունների համար (տրանսպորտ, մշակութային կենտրոններ, բուժկենտրոնների հատուկ ծառայություններ):
3. Թիրախային դրամական աջակցություն․ Ուղղակի 20% կանխիկ հավելավճարը տրամադրել միայն միայնակ, չաշխատող կամ 80-ից բարձր տարիք ունեցող թոշակառուներին:
Հարգելի՛ քաղաքացիներ, գրե՛ք ձեր կարծիքը։ Այն շատ կարևոր է առաջարկվող թեման առաջ տանելու համար։ Տարածե՛ք այս գրառումը, յուրաքանչյուր ընթերցողի աջակցությունը կարևոր է։
Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Մեկնաբանություններ