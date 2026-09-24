Աննա Պողիկյանը, նրա արվեստը և մեր մշակութային քննադատության իրավունքը
24.09.2026 | 15:33
Երբ արվեստագետի անունը դառնում է անձեռնմխելի, արվեստի փոխարեն սկսում ենք պաշտել հեղինակությունը։
Աննա Պողիկյանը միջազգային ճանաչում ունեցող եգիպտահայ-կանադացի արվեստագետ է՝ ծնված 1946 թվականին Կահիրեում։ Նրա ստեղծագործական գործունեությունն ընդգրկում է գծանկարչություն, քանդակ, ձեռակերտ գրքեր և լայնածավալ ինստալացիաներ։ Նրա աշխատանքները ներկայացվել են միջազգային խոշոր ցուցահանդեսներում, իսկ 2026 թվականին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվեց նրա առաջին անհատական ցուցահանդեսը Հայաստանում՝ «Հյուսելու մշակույթ» խորագրով։
Այս ամենը փաստ է։
Ինչպես փաստ է նաև այն, որ Պողիկյանի արվեստը դասական նկարչության շրջանակներում չի տեղավորվում։ Նրա ստեղծագործական լեզուն կառուցված է պատմության, հիշողության, առասպելաբանության, ճանապարհորդությունների, նյութական մշակույթի և տարբեր ժողովուրդների մշակութային հետքերի միախառնման վրա։
Նրա 2015 թվականի «Ani» աշխատանքը, օրինակ, սովորական կտավ չէ։ Այն բազմամաս ինստալացիա է՝ նոթատետրերով, գծանկարներով, թղթե թռչուններով և վարդերով։ Հեղինակն Անիի մասին ստեղծել է ճանապարհորդական գրառումների և հիշողությունների նմանվող տեսողական պատմություն՝ անդրադառնալով երբեմնի հայկական քաղաքի անցյալին, կորստին և հիշողությանը։
2026 թվականի «Հյուսելու մշակույթ» ցուցահանդեսն արդեն անմիջականորեն կապված էր Հայաստանի հետ։ 2025 թվականին Հայաստանում ստեղծագործական կեցության ընթացքում Պողիկյանն այցելել է գորգագործական արհեստանոցներ, հանդիպել Արցախից տեղահանված գորգագործ կանանց և այցելել Մեղրի։ Նրա՝ թղթի վրա արված պատկերները հետագայում վերածվել են գորգերի ու գոբելենների՝ տեղական բրդով և բազմաթիվ ներկանյութերով։ Ցուցահանդեսում ներկայացվել է 37 ձեռագործ գորգ և գոբելեն։
Այս ամենը կարելի է ուսումնասիրել, ներկայացնել, քննարկել և նույնիսկ բարձր գնահատել։
Բայց այստեղից սկսվում է այն հարցը, որի մասին, կարծես, Հայաստանում շատերը չեն ցանկանում խոսել։
Արդյո՞ք միջազգային ճանաչումը նշանակում է, որ մենք պարտավոր ենք հավանել արվեստագետի յուրաքանչյուր աշխատանք։ Ո՛չ։
Արդյո՞ք հեղինակավոր թանգարանում ցուցադրվելը նշանակում է, որ որևէ դիտող իրավունք չունի ասելու․ «Ես այս աշխատանքում գեղարվեստական արժեք չեմ տեսնում»։ Ո՛չ։
Արդյո՞ք մարդուն «տգետ» անվանելը փաստարկ է, եթե նա չի ընդունում որևէ ժամանակակից արվեստի գործ։ Նորից՝ ո՛չ։
Ես կարող եմ ընդունել, որ Աննա Պողիկյանը միջազգային ճանաչում ունեցող արվեստագետ է, կարող եմ ընդունել նրա կենսագրական փաստերը, նրա ցուցահանդեսները, նրա աշխատանքի պատմական ու մշակութային ենթատեքստը և միևնույն ժամանակ ասել․ «Ինձ նրա արվեստը չի համոզում»։
Սա արվեստ չհասկանալու ապացույց չէ։ Սա դիտողի կարծիքն է։
Արվեստի մասնագետը կարող է հակադարձել․ կարող է բացատրել կոմպոզիցիան, նյութի կիրառումը, գաղափարական կառուցվածքը, պատմական համատեքստը և ստեղծագործության ազդեցությունը։ Բայց երբ մասնագիտական բացատրության փոխարեն սկսվում է «դու տգետ ես, որովհետև սա չես հասկանում» մոտեցումը, մենք արդեն արվեստ չենք քննարկում, այլ պաշտպանում ենք հեղինակությունը։
Եվ սա՛ է ինձ անհանգստացնում։
Հայաստանին պետք է մշակութային հասարակություն, որտեղ արվեստագետը կարող է ստեղծագործել ազատ, իսկ հանդիսատեսը կարող է դիտել ազատ։
Որտեղ կարող ես ասել․ «Հիանալի է»։ Բայց կարող ես նաև ասել․ «Ինձ դուր չի գալիս»։ Կարող ես ասել․ «Գաղափարը հետաքրքիր է, բայց գեղարվեստական իրականացումն ինձ չի համոզում»։ Կարող ես ասել․ «Ես այստեղ պատմական արժեքը տեսնում եմ, բայց որպես նկար ինձ չի գրավում»։
Եվ դրա համար քեզ տգետ անվանելու իրավունք ոչ ոք չունի։
Նույնիսկ եթե տվյալ արվեստագետը համաշխարհային ճանաչում ունի։
Նույնիսկ եթե նրա գործերը գտնվում են խոշոր թանգարանների հավաքածուներում։
Նույնիսկ եթե նրան ներկայացնում են որպես ժամանակակից արվեստի կարևոր անուն։
Որովհետև արվեստի պատմությունը բաղկացած չէ միայն այն մարդկանց անուններից, որոնց մասին բոլորը պարտավոր են նույն կարծիքն ունենալ։
Իսկ արտաքին տե՞սքը
Այստեղ ևս պետք է պահպանել ողջամտությունը։ Յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի ինքնուրույն որոշելու՝ ինչպես հագնվել, սանրվել, սափրվել կամ ներկայանալ հասարակությանը։ Արվեստագետը պարտավոր չէ համապատասխանել որևէ մեկի գեղեցկության կամ խնամվածության չափանիշին։
Բայց, մյուս կողմից, հասարակության անդամներն էլ կարող են ունենալ իրենց գեղագիտական ընկալումը։ Արտաքինի մասին կարծիք ունենալը դեռևս մարդու արժանիքը դատապարտել չէ։ Սակայն արտաքին տեսքը չպետք է խառնենք արվեստի գնահատականի հետ։
Եթե ուզում ենք քննադատել Պողիկյանի արվեստը, եկե՛ք խոսենք նրա արվեստից։ Եթե ուզում ենք քննարկել նրա արտաքին կերպարը, դա արդեն այլ թեմա է։ Իսկ եթե ուզում ենք նրան պաշտպանել, եկե՛ք պաշտպանենք նրա ստեղծագործությունը փաստարկներով, այլ ոչ թե քննադատներին «տգետ» անվանելով։
Հայաստանում մենք չափազանց շատ ենք սովորել հեղինակությունների առաջ լռելուն։
Մի անուն է հնչում՝ բոլորը ծափահարում են։ Մի միջազգային մրցանակ է հիշատակվում՝ բոլորը համաձայնում են։ Մի հայտնի թանգարան է հիշատակվում՝ կարծես սեփական աչքերն այլևս պետք չեն։
Բայց ես ուզում եմ տեսնել մի Հայաստան, որտեղ մարդը կարող է մտնել ցուցասրահ, նայել գործին և ինքնուրույն ասել․ «Այո՛, սա ինձ հուզեց»։ Կամ՝ «Ո՛չ, ես այստեղ այն արժեքը չեմ տեսնում, որի մասին ինձ ասում են»։
Երկուսն էլ քաղաքակիրթ հասարակության իրավունքներն են։
Արվեստագետին մեծարելը պարտադիր չէ դարձնել նրան անձեռնմխելի։ Քննադատելը պարտադիր չէ դարձնել վիրավորանք։ Իսկ չհավանելը պարտադիր չէ դարձնել տգիտություն։
Ոչ մի արվեստագետ այնքան մեծ չէ, որ նրա աշխատանքը չքննարկվի։ Ոչ մի ցուցահանդես այնքան հեղինակավոր չէ, որ դիտողը պարտավոր լինի հիանալ։ Եվ ոչ մի անուն այնքան բարձր չէ, որ նրա ստեղծագործությունը քննադատությունից վեր դասվի։
Արվեստը պետք է դիմանա հարցերին։ Պետք է դիմանա հակառակ կարծիքին։ Պետք է դիմանա նույնիսկ ամենապարզ հարցին․ «Իսկ ինչո՞ւ է սա լավ արվեստ»։
Եթե ունենք պատասխան՝ ներկայացնենք։ Եթե ունենք մասնագիտական հիմնավորում՝ բերենք։ Եթե ունենք պատմական և մշակութային փաստեր՝ ցույց տանք։
Բայց մարդուն մի՛ վիրավորեք նրա ճաշակի համար։ Որովհետև մշակույթը սկսվում է ոչ թե բոլորին նույնը սիրեցնելուց, այլ տարբեր կարծիքներ լսելու կարողությունից։
Եվ վերջապես․ Արվեստը պաշտամունք չէ։ Արվեստը ազատ մտածելու տարածք է։
Նարեկ ՊԱՊՈՆՑ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Մեկնաբանություններ