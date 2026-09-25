Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Կաթողիկոսն իրեն պահում է այնպես, ինչպես պիտի պահեր Հայը, հայկական պետությունը, իշխանությունը, եկեղեցին

Կաթողիկոսն իրեն պահում է այնպես, ինչպես պիտի պահեր Հայը, հայկական պետությունը, իշխանությունը, եկեղեցին

Կաթողիկոսն իրեն պահում է այնպես, ինչպես պիտի պահեր Հայը, հայկական պետությունը, իշխանությունը, եկեղեցին
24.09.2026 | 20:56

Հիմա շատ պարզ փորձեմ ներկայացնել շատ բարդ մի հարց։

Ես սովորական Հայ մարդ եմ։ Պատերազմում պարտված, Արցախ կորցրած Հայ։

Ի՞նչ է ինձ ասում այսօրվա իշխանավորը։ Ասում է՝ Արցախը մերը չէր, Արցախցին է մեղավոր ու նախկինները, թուրքը բարեկամ է, եթե կրակի, մենք չենք կրակի։ Տիգրանաշենը քյարքի է, տալու ենք, և այսպես շարունակ։

Ի՞նչ է ինձ ասում Կաթողիկոսը։ Ասում է` Արցախը Հայկական է, վերադառնալու խնդիր կա, մենք պիտի ժողովվենք մեր շուրջ։

Այս պարագայում ես` սովորական Հայս, կարծում եմ, որ կարևոր չի, նա զավակ ունի, թե ոչ։ Նա իրեն պահում է այնպես, ինչպես պիտի պահեր Հայը, հայկական պետությունը, իշխանությունը, եկեղեցին։

Դավիթ Վանյան

Դիտվել է՝ 510

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.