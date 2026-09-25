Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Հավատքը հայրենիքի հիմքն է. մի՛ հանձնիր հոգևոր սահմանդ

Հավատքը հայրենիքի հիմքն է. մի՛ հանձնիր հոգևոր սահմանդ

Հավատքը հայրենիքի հիմքն է. մի՛ հանձնիր հոգևոր սահմանդ
24.09.2026 | 21:05

Պետական մեքենան և վարչական ռեսուրսը հերթական անգամ գործի են դրվել՝ հարձակման ենթարկելու մեր ինքնության, հոգևոր անկախության և դարավոր դիմադրության միակ հիմնասյունը՝ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին։

Հերթական «զեկույցներն» ու արհեստականորեն հորինված ճգնաժամային թեզերը ոչ այլ ինչ են, քան փորձ՝ շեղելու հանրության ուշադրությունը իրական, կործանարար մարտահրավերներից և պառակտելու այն առանցքը, որը միավորում է հայ ժողովրդին աշխարհով մեկ։

Եկեղեցու վրա գրոհելը նշանակում է հարվածել հայկականության կոդին և ազգային անվտանգության հիմքերին։ Պետական ատյանների կողմից հոգևոր կառույցի դեմ ուղղված արշավը ոչ թե «բարեփոխում» է, այլ բացահայտ ոտնձգություն հավատացյալների զգացմունքների նկատմամբ։

«Ճգնաժամի» մասին խոսույթը արհեստականորեն ստեղծված շղարշ է։ Իրական ճգնաժամը ոչ թե եկեղեցու ներսում է, այլ հանրային համերաշխությունը քանդելու և հասարակությանը մասնատելու իշխանական տենդի մեջ։

Անկախ ամեն ինչից, Հայ Առաքելական Եկեղեցին և նրա Վեհափառ Հայրապետը կանգնած են որպես հայ ժողովրդի հոգևոր պաշտպան։

Այսօր ավելի քան երբևէ պահանջվում է բանականության սթափություն և հոգևոր զգոնություն` թույլ չտալու, որ քաղաքական շահարկումները պառակտեն մեր հավատքն ու պատմական հիշողությունը։

Ժամանակն է կանգնելու Եկեղեցու կողքին՝ ոչ թե որպես առանձին անհատներ, այլ որպես միասնական Ազգ-Միասնություն, որի հոգևոր սահմանները անխախտ են։

Հավատքը մեր ուժն է, իսկ միասնությունը՝ մեր անպարտելիությունը։

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 472

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.