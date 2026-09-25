Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Անկախ լրատվամիջոցները խանգարում են բոլոր նրանց, ովքեր ձգտում են մոնոպոլիզացնել տեղեկատվական դաշտը

Անկախ լրատվամիջոցները խանգարում են բոլոր նրանց, ովքեր ձգտում են մոնոպոլիզացնել տեղեկատվական դաշտը

Անկախ լրատվամիջոցները խանգարում են բոլոր նրանց, ովքեր ձգտում են մոնոպոլիզացնել տեղեկատվական դաշտը
25.09.2026 | 11:44

Սիրելի բարեկամներ, NewsLeader.am լրատվականի ֆեյսբուքյան էջը արդեն տևական ժամանակ գտնվում է չարագործների հարձակումների և անհիմն բողոքարկումների տակ: Գրեթե ամեն օր ստիպված ենք լինում բողոքարկել և վերականգնել Meta-ի կողմից անհիմն հեռացված մեր հրապարակումները: Վստահաբար կարելի է ասել, որ նման հարձակումները կրում են համակարգված բնույթ: Այս մասշտաբը մի քանի հոգու արած չի կարող լինել: Մեզ մոտավորապես պարզ է, թե որ կողմերից կարող են կազմակերպված լինել նման հարձակումները:

Դեռևս հստակ ապացույցներ չունեմ և անուններ չեմ տա, միայն կասեմ, որ NewsLeader.am-ը որևէ տեղից գրանդեր չի ստանում, ոչ ներքին, ոչ արտաքին, որևէ քաղաքական ուժի կողմից չի ֆինանսավորվում, որևէ անհատի կողմից ևս չի ֆինանսավորվում և ոչ մեկի պատվերը չի կատարում: Մենք հանդիսանում ենք իրապես անկախ լրատվամիջոց և դեռևս ոչ մեծ, բայց որոշակի ազդեցություն ունենք Հայաստանի լրատվական դաշտում: Դրա մասին է վկայում կայքում հրապարակված նյութերի դիտումների և ընթերցումների քանակը: Մեզ մշտապես ընթերցում են հազարավոր մարդիկ: Ձեռնարկում ենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները լրատվականը մշտական հարձակումներից պաշտպանելու և անվտանգությունն ապահովելու համար:

Անկախ լրատվամիջոցները խանգարում են բոլոր նրանց, ովքեր ձգտում են մոնոպոլիզացնել տեղեկատվական դաշտը, թույլ չտալ հասարակական կարծիքի վրա որևէ այլընտրանքային ազդեցություն և մարդկանց իրենց թելադրված օրակարգի մեջ պահել: Վստահ եմ, որ մեր լսարանը, հետևելով մեր գործունեությանը, տեսել է այդ այլընտրանքը:

Սիրելի բարեկամներ, կխնդրեմ հնարավորության դեպքում տարածել այս գրառումը, որպեսզի հնարավորինս շատ մարդ տեսնի և բաժանորդագրվի լրատվականին: Դա կլինի ձեր ամենամեծ օգնությունը լրատվականին և մեր աշխատանքի գնահատականը ձեր կողմից:

Հարգանքներով՝

NewsLeader.am-ի խմբագրություն

Դիտվել է՝ 282

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

74-էջանոց «գլուխգործոց» կամ մարդամեկի կյանքի գլխավոր մատնագիրը
74-էջանոց «գլուխգործոց» կամ մարդամեկի կյանքի գլխավոր մատնագիրը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.