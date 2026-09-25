Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » 74-էջանոց «գլուխգործոց» կամ մարդամեկի կյանքի գլխավոր մատնագիրը

74-էջանոց «գլուխգործոց» կամ մարդամեկի կյանքի գլխավոր մատնագիրը

74-էջանոց «գլուխգործոց» կամ մարդամեկի կյանքի գլխավոր մատնագիրը
25.09.2026 | 13:57

Կառավարությունում, կարծես թե, վերջնականապես որոշել են թողնել երկրի անվտանգությունն ու տնտեսությունը և անցնել վեպեր ու մատնագրեր (կլյաուզաներ) գրելուն։ Հանրությանն է հանձնվել 74-էջանոց մի հաստափոր, «տիտանական» աշխատություն՝ ուղղված Հայ Առաքելական Եկեղեցու և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի դեմ։
Այս «գլուխգործոցն» ընթերցելն անգամ փորձություն է սովորական մարդկային նյարդերի համար․ ստի, բանսարկության, մոգոնված լեգենդների և էժանագին խաբեության այնպիսի խտացում է, որ նույնիսկ դեղին մամուլի «հետաքննողները» կնախանձեին։
Մեղադրական «ծանրակշիռ» փաստարկների հիմքում դրված է իսկական «մտավոր ադամանդների» հավաքածու․
• Տարիներով թերթերում տպված ու չհերքված ստեր,
• Տիրադավների ու մատնիչների բերանից արտաթորված «վկայություններ»,
• Եվ, իհարկե, զազրելի ու անհեթեթ այլ հյուսվածքներ։
Բայց ամենացնցողն ու «ողբերգականը» գիտե՞ք որն է։ Կաթողիկոսին լրջորեն մեղադրում են... Իրաք հովվապետական այցով չգնալու մեջ։ Այո՛, ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի շուրջ օղակը սեղմվում է, բայց պետական ապարատի գլխավոր մտահոգությունը Իրաք չկատարված այցելությունն է։
Այս 74-էջանոց տառապանքի վերջաբանում էլ զետեղել են իբր «հինգ լուծումներ»։ Հինգ լուծում, որոնք այնքան «բովանդակալից» են, որ դրանցից նույնիսկ ջուրն է ջրիկ թվում․ դատարկ, առոչինչ ու իմաստազուրկ բառակույտ։
Այս ամենի հեղինակի «ձեռագիրը» վաղուց ծանոթ է բոլորին։ Մարդամեկը տքնել է անմնացորդ, գիշերները չի քնել, որպեսզի կերտի իր կյանքի գլխավոր, ամենածավալուն մատնագիրը։
Շնորհավորում ենք. 74-էջանոց փոշին հաջողությամբ արտադրված է, իսկ իրական խնդիրները՝ դարձյալ «լուծված»։

Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Դիտվել է՝ 527

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

74-էջանոց «գլուխգործոց» կամ մարդամեկի կյանքի գլխավոր մատնագիրը
74-էջանոց «գլուխգործոց» կամ մարդամեկի կյանքի գլխավոր մատնագիրը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.