Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Լրագրողի խոհեր-3

Լրագրողի խոհեր-3

Լրագրողի խոհեր-3
25.09.2026 | 14:29

Սկիզբը՝ այստեղ

(Պրովինցիան, ավելի ճիշտ` ծայրագավառը՝ լրագրողի աչքերով)

Պրովինցիայի պատմության մեջ եղել են հիշարժան, «պատմական ժամանակահատվածներ» և իրավիճակներ, որոնք տարիների հեռվից այնքա՜ն ծիծաղելի են թվում, այնքա՜ն զավեշտալի, ինչու չէ այնքա՜ն ամոթալի...։ Իսկը մեծ երգիծաբան Հակոբ Պարոնյանի գրչին հարիր` արժանահիշատակ։
«Նորաթուխ», «նոր տեսակի» պրովինցիալկաների հաղթարշավի տարիների մասին է խոսքս։
Մի օր քնեցինք, արթնացանք, ու... Քաղաքում «ծեգելահան» անսովոր իրարանցում էր` «փնտրվում էին կնիկներ»...։
«Վերևներից» գիշերը պաշտոնական շտապ կարգադրություն էր իջեցվել, որ պաշտոնատար օղակների ղեկավարների տեղակալները անպայման պիտի կանայք լինեն` միայն բանվոր դասակարգի «ծոցից ելած»։
Դուք պատկերացնո՞ւմ եք։
Կուսշրջկոմի երրորդ քարտուղար, քաղսովետի նախագահի տեղակալ, կարի արտադրական միավորման դիրեկտոր, դպրոցների դիրեկտորների դաստիարակչական աշխատանքների գծով տեղակալներ սերված «Եղի՛ր պատրաստ», «Միշտ պատրա՛ստ» հոկտեմբերիկա-պիոներա-կոմերիտա-կուսակցական լենինյան շեփորահարների մշտարթուն նվիրյալներից։
Մեկ բառով` համատարած «կնիկակրատիա» էր։
Եվ նրանցից, որ «չէին տեսել պատին, տեսան իրենց ճակատին», ոչ միայն պրովինցիալկաների որակապես նոր խմբաքանակ ու տեսականի ձևավորվեց, այլև դրանց տևական ու բազմացող հաղթարշավը սկսվեց ծայրագավառում։ Պրովինցիան հերթական անգամ աշխուժացավ, արթնացավ խոր քնից։
Իրենք իրենցից զարմացած, իրենցից գոհ, մի քիչ տեսքի ու շնորհքի եկած «ուհիները» կամ «տիկինները» ավելի շատ «ընկեր» էին հիշեցնում։ Նրանք, որոնք գիշեր֊ցերեկ դուրս չէին գալիս կանանց գեղեցկության սրահներից ու հագուստի առևտրի պահեստներից ջանալով տարբերվել, առանձնանալ շարքային կանանցից, հանրային միջոցառումների և հանդիպումների ժամանակ ավելի շատ կցկտուր արտահայտվող, շփոթահար, շշկլված «աքլաշուշաններ» էին հիշեցնում (աքլաշուշան Թիֆլիսի բարբառում` ինքն իրենով հիացած, դատարկամիտ, թեթևամիտ կնիկ), քան պաշտոնյա։
Մեկ այլ ուշագրավ «տեսարժան վայր» էին հիշեցնում նրանց աշխատասենյակները, վերջիններիս աչքն ու ականջը` վերադասի հեռախոսազանգերին ու հրահանգներին։
Նրանց արդեն տեսքից ընկած, «ժամանակավրեպ» մնացուկները և վերջիններիս մասին ծիծաղելի, զավեշտալի, ինչու չէ բոլոր իմաստներով «տեղում չլինելու» ամոթալի պատմությունները մինչ օրս քմծիծաղով են հիշվում։
«Ուրախ», «զվարթ» ժամանակներ էին. «Բա գիտե՞ս», «Բա իմացա՞ր»...։

(շարունակելի)

Կարինե ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
Դիտվել է՝ 165

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

74-էջանոց «գլուխգործոց» կամ մարդամեկի կյանքի գլխավոր մատնագիրը
74-էջանոց «գլուխգործոց» կամ մարդամեկի կյանքի գլխավոր մատնագիրը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.