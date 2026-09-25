Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Ինքնաճանաչում և ինքնիրականացում

Ինքնաճանաչում և ինքնիրականացում

Ինքնաճանաչում և ինքնիրականացում
25.09.2026 | 15:06

Հայաստանում իշխող ուժը նման է մի անհույս վիճակում գտնվող, թերևս կարելի է ասել՝ թունավորված կենդանու, որի մարմինը մահացու հիվանդ է, և նրանից նեխած հոտ է գալիս: Բայց այն շարունակում է գրավիչ լինել այն անհայրենիք անհատների կամ խմբերի համար, որոնք դեռ փորձում են այդ նեխող կենդանուց ինչ-որ նյութական շահ ակնկալել:
Այս տեսակի զանգվածն իր բովանդակությամբ, կարելի է ասել, այնքան է լյումպենացվել, որ կողքից նայելիս թվում է, թե սրանք պարզապես ազգ ու հայրենիք չունեն: Նրանք այնքան անհամաչափ են մտածում և գործում, որ իրենց վարքով ու բարքով այլևս ոչ մի խղճահարություն չեն առաջացնում նույնիսկ ժողովրդի մեծամասնության մոտ:
Սրանք նման են շախմատի քարերի. ինքնուրույն չեն կարողանում ոչինչ անել, որովհետև ստրուկը չունի ինքնուրույն մտածելու ունակություն, առավել ևս, երբ խոսքը վեհ ու ազգային գաղափարների և բարոյական օրենքների մասին է: Սրանք պարզապես հնազանդվում են և անում միայն այն քայլերը, որոնք թելադրում է իրենց վրա իշխանություն ունեցողը:
Արդեն փաստ է, որ այս նեխած կենդանուց ազատվելու ելքն այլևս ընտրությունները չեն կարող լինել: Արդյո՞ք կա ինչ-որ մեկը (բացի նեխող զանգվածից), որ իր տան աղբը թափելու համար դարձյալ ընտրությունների է սպասում: Կա՛մ աղբը կմնա քո տանն այնքան, մինչև քեզ էլ իր պես աղբ դարձնի, կա՛մ դու այն կտանես այնտեղ, որտեղ պետք է գտնվի ըստ օրենքի:
Մարմնի, տվյալ դեպքում՝ մեր ազգի մեջ եղած մահացու խոցը երկու ճանապարհ ունի. կա՛մ մարմնի հետ դեպի գերեզման, կա՛մ մարմնից առանձին՝ դեպի աղբաման: Սա միայն ես չեմ ասում, սա ասում են նաև բժիշկներն ու ավելացնում, որ հիվանդից շատ բան է կախված, քանի որ մահացու վտանգ հանդիսացող խոցի դեմ պետք է պայքարել մինչև վերջ…

Գևորգ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Հ.Գ.
Թերևս այս նկարներին նայելով է միայն կարելի հասկանալ, թե ինչպիսի իրականության մեջ է ապրում Հայաստանի ժողովուրդը:
Դիտվել է՝ 116

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

74-էջանոց «գլուխգործոց» կամ մարդամեկի կյանքի գլխավոր մատնագիրը
74-էջանոց «գլուխգործոց» կամ մարդամեկի կյանքի գլխավոր մատնագիրը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.