Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Նիկոլը համակարգային է խաղում՝ ի տարբերություն մյուսների

Նիկոլը համակարգային է խաղում՝ ի տարբերություն մյուսների

Նիկոլը համակարգային է խաղում՝ ի տարբերություն մյուսների
25.09.2026 | 16:12

Հայաստանում Եկեղեցու թեման առաջնահերթ գեոպոլիտիկա է, անգամ պատմական՝ սառըպատերազմյան գեոպոլիտիկա է:

Դեռ 2018-ի «հեղափոխական» տեխնոմեթոդիչկեքում գրված էր, որ գեներալիտետի հարցերը լուծելուց հետո անմիջապես պետք է անցնել Եկեղեցուն:

Նիկոլը քայլ-քայլ պլանավորված է շարժվում, մի քիչ ժամկետների մեջ շեղումներով, բայց հստակ պատկերացումով, թե որից հետո որը պետք է անել, քանի որ ամենը ամենի հետ փոխկապված է:

Արցախը, տնտեսությունը, ՌԴ-ն, ուժային էլիտան, հանրային հոգեբանությունը և հիշողությունը, արտաքին դերակատարները, նարատիվները, կրթությունը, հաղթանակի և նյութապաշտության կոնցեպտները, կենցաղային կյանքը և շատ այլ բաներ:

Սա չի նշանակում, որ նա փայլուն է անում, բայց դե իր առջև դրած խնդիրները վստահորեն լուծում է: Սահմանը արդեն անցել է, ու ամեն պարագայում իշխանափոխության ուժերի համար կլինի, մեղմ ասած, բարդ վիճակ ու հատկապես՝ երկրի կարգավիճակ փոխելը:

Նիկոլը համակարգային է խաղում՝ ի տարբերություն մյուսների:

Ի դեպ, պլանից շեղումների սրբագրման գործիքը, օրինակ, կարող է լինել նաև լոկալ ռազմական գործողությունների վերսկսումը առանձին տեղերում, որը նա մեծ հաջողությամբ կգցի ընդդիմության գրպանը:

Իսկ Casus belli կարելի է միշտ գտնել:

Ալեն Ղևոնդյան

Դիտվել է՝ 57

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

74-էջանոց «գլուխգործոց» կամ մարդամեկի կյանքի գլխավոր մատնագիրը
74-էջանոց «գլուխգործոց» կամ մարդամեկի կյանքի գլխավոր մատնագիրը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.