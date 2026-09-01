Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու մասին այսպես կոչված զեկույցն իր բովանդակության և ձևի մեջ հակասահմանադրական է, հակականոնական և անօրինական
25.09.2026 | 17:55
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ Կառավարության կողմից հրապարակված Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու մասին այսպես կոչված զեկույցն իր բովանդակության և ձևի մեջ հակասահմանադրական է, հակականոնական և անօրինական։
Պետական միջոցների մսխմամբ՝ սոցցանցերում և լրատվամիջոցներում հրապարակված մեղադրանքների ու հերյուրանքների հիման վրա շարադրված «զեկույցը» դրսևորումն է քաղաքական հաշվեհարդարի, քինախնդրության և Եկեղեցու ներքին կյանքին դատապարտելի միջամտության։
Տեղին ենք համարում վերստին արձանագրել 2026թ․ փետրվարի 17-19-ին Ավստրիայի Սանկտ Փյոլթըն քաղաքում գումարված Եպիսկոպոսաց հավաքի որդեգրած դիրքորոշումը, որով հարկ է, որ ՀՀ իշխանությունները՝
- դադարեցնեն Եկեղեցու հանդեպ հալածանքները և հարգեն Եկեղեցու դարերով ամրագրված ինքնիշխանությունն ու ինքնավարությունը՝ Եկեղեցի-պետություն հարաբերությունները խարսխելով փոխադարձ հարգանքի, իրավասությունների հստակ տարանջատման և ազգային շահի առաջնահերթության վրա,
- վերջ դնեն շինծու մեղադրանքներով ու զրպարտություններով եկեղեցականների ու ազգընտիր Ամենայն Հայոց Հայրապետի նկատմամբ բռնաճնշումներին,
- գործեն բացառաբար ՀՀ Սահմանադրությամբ, օրենսդրությամբ և միջազգային օրենքներով և հավատարիմ մնան հռչակված ժողովրդավարական սկզբունքներին՝ երաշխավորելով երկրում խղճի, կրոնի և դավանանքի ազատությունը, պառակտման փոխարեն ապահովելով հասարակական համերաշխություն,
- առկա խնդիրներն ու հակառակությունները փարատեն երկխոսության ոգով, առանց նախապայմանների՝ զերծ մնալով անհեռանկար վերջնագրային խոսույթից։
Ակնհայտ է, որ հենց ՀՀ իշխանությունների կողմից են ջանքեր գործադրվում արհեստական ճգնաժամ առաջ բերելու եկեղեցական կյանքում։ Անընդունելի է քաղաքական կամայական մոտեցումներով, մեքենայություններով ու պարտադրանքներով թելադրված բարենորոգման որևէ շարժում։ Հայոց Եկեղեցու առջև ծառացած մարտահրավերների հաղթահարման և բարեկարգության գործընթացներն իրականացվում են միմիայն եկեղեցական կանոնական բարձրագույն մարմինների որոշումներով։
Եկեղեցու տկարացման, եկեղեցականության հեղինակազրկման որդեգրված սույն դատապարտելի քաղաքականությունը երբեք չի կարող ծառայել հայրենիքի և աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի բարիքին, միասնականության ամրապնդմանը, առավել ևս արտաքին անվտանգային սպառնալիքների հանդիման՝ առկա փորձությունների դիմագրավմանը։
The so-called report on the Armenian Apostolic Holy Church, published by the Government of the Republic of Armenia, is unconstitutional, anti-canonical, and unlawful both in its content and in its form.
The “report,” compiled on the basis of accusations and defamatory fabrications disseminated through social media and mass media using squandered public funds, is a manifestation of political retribution, vindictiveness, and reprehensible interference in the internal life of the Church.
We deem it necessary to reaffirm the position adopted by the Episcopal Assembly convened in St. Pölten, Austria, on February 17–19, 2026, according to which the authorities of the Republic of Armenia must:
cease the persecution of the Church and respect its centuries-established sovereignty and autonomy, basing Church–State relations on mutual respect, a clear delineation of competencies, and the primacy of national interests;
put an end to the repression directed against the clergy and the nationally elected Catholicos of All Armenians through fabricated accusations and defamation;
act exclusively in accordance with the Constitution of the Republic of Armenia, its legislation, and international law, remaining faithful to the proclaimed democratic principles, guaranteeing freedom of conscience, religion, and belief in the country, and fostering social solidarity instead of division;
resolve existing problems and disagreements in a spirit of dialogue, without preconditions, refraining from futile ultimatum rhetoric.
It is evident that it is precisely the authorities of the Republic of Armenia that are seeking to create an artificial crisis in the life of the Church. Any initiatives aimed at reforming the Church that are dictated by political arbitrariness, manipulation, and coercion are unacceptable.
The processes of addressing the challenges facing the Armenian Church and advancing its orderly development are carried out solely on the basis of decisions adopted by the Church’s supreme canonical governing bodies.
The current reprehensible policy aimed at weakening the Church and discrediting ecclesial life can never serve the good of the Homeland and our people dispersed throughout the world, strengthen national unity, or enable our nation to confront the present trials posed by external security threats.
MOTHER SEE OF HOLY ETCHMIADZIN
Так называемый доклад об Армянской Апостольской Святой Церкви, опубликованный Правительством Республики Армения, по своему содержанию и форме является антиконституционным, противоканоническим и незаконным.
«Доклад», составленный на основе обвинений и клеветнических измышлений, распространенных в социальных сетях и средствах массовой информацииза счёт растраты государственных средств,является проявлением политической расправы, злопамятности и предосудительного вмешательства во внутреннюю жизнь Церкви.
Считаем необходимым вновь подтвердить позицию, принятую на Собрании епископов, состоявшемся 17–19 февраля 2026 года в городе Санкт-Пёльтен (Австрия), согласно которой власти Республики Армения должны:
прекратить преследование Церкви и уважать её веками утверждённые суверенитет и самоуправление, основывая отношения между Церковью и государством на взаимном уважении, чётком разграничении полномочий и приоритете национальных интересов;
положить конец репрессиям в отношении духовенства и всенародно избранного Католикоса Всех Армян, осуществляемым посредством сфабрикованных обвинений и клеветы;
действовать исключительно в рамках Конституции, законодательства и международного права, придерживаясь провозглашённых демократических принципов, гарантируя в стране свободу совести, религии и вероисповедания, укрепляя общественную солидарность вместо разобщения;
разрешать существующие проблемы и противоречия в духе диалога, без предварительных условий, воздерживаясь от бесперспективной ультимативной риторики.
Очевидно, что именно власти Республики Армения предпринимают усилия по созданию искусственного кризиса в церковной жизни.
Недопустимы любые инициативы по реформированию Церкви, продиктованные политическим произволом, манипуляциями и принуждением. Процессы преодоления вызовов, стоящих перед Армянской Церковью, и её благоустроения осуществляются исключительно на основании решений высших канонических органов церковного управления.
Проводимая в настоящее время предосудительная политика, направленная на ослабление Церкви и дискредитацию церковности, никогда не сможет послужить благу Родины и нашего народа, рассеянного по всему миру, укреплению национального единства и, тем более, преодолению нынешних испытаний перед лицом внешних угроз безопасности.
ПЕРВОПРЕСТОЛЬНЫЙ СВЯТОЙ ЭЧМИАДЗИН
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