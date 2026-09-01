Ծառայեք բոլորին
26.09.2026 | 00:00
Սեպտեմբերի 26
Ես ձեր մեջ եմ ծառայողի պես:
Այստեղ հիշեք բոլորին ծառայելու Իմ պատվիրանը: Պատրա՛ստ եղեք ձեր որդի լինելը ծառայությամբ հաստատել: Ձեզ հանդիպող բոլոր մարդկանց ընդունեք իբրև ձեր Հոր տունը եկած հյուրեր: Ամենքի հետ վարվեք սիրով, ազնվորեն ու մեծ նրբանկատությամբ:
Եղեք իբրև ծառա բոլորի՛ն, ոչ մի գործ ձեր արժանապատվությունից ցածր մի համարեք:
Միշտ պատրաստ եղեք հնարավոր ամեն բան անել մերձավորների համար:
Ծառայություն, սիրով կատարված անվերջ ծառայություն:
Բացվող ուրախություն կա ծառայության մեջ:
Մեծ հրճվանք կա ուրիշներին օգնելով Իմ կամքը կատարելու մեջ:
Կարողացեք Իմ կամքի արտահայտությունը լինել առաքինի գործերի մեջ, որ Ես այլոց համար եմ նախատեսել:
Մի մոռացեք, որ երբ ծառայում եք այլոց, այդպես դուք ծառայյում եք նախ ձեր Վարդապետին` Տիրոջը, որ աշակաերտների ոտքերը լվաց:
ՈՒստի ծառայելով ուրիշներին` ապացուցեք Իմ հանդեպ ունեցած ձեր սերը:
Մեկնաբանություններ