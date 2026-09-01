Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Ծառայեք բոլորին

Ծառայեք բոլորին

Ծառայեք բոլորին
26.09.2026 | 00:00

Սեպտեմբերի 26

Ես ձեր մեջ եմ ծառայողի պես:
Այստեղ հիշեք բոլորին ծառայելու Իմ պատվիրանը: Պատրա՛ստ եղեք ձեր որդի լինելը ծառայությամբ հաստատել: Ձեզ հանդիպող բոլոր մարդկանց ընդունեք իբրև ձեր Հոր տունը եկած հյուրեր: Ամենքի հետ վարվեք սիրով, ազնվորեն ու մեծ նրբանկատությամբ:
Եղեք իբրև ծառա բոլորի՛ն, ոչ մի գործ ձեր արժանապատվությունից ցածր մի համարեք:
Միշտ պատրաստ եղեք հնարավոր ամեն բան անել մերձավորների համար:
Ծառայություն, սիրով կատարված անվերջ ծառայություն:
Բացվող ուրախություն կա ծառայության մեջ:
Մեծ հրճվանք կա ուրիշներին օգնելով Իմ կամքը կատարելու մեջ:
Կարողացեք Իմ կամքի արտահայտությունը լինել առաքինի գործերի մեջ, որ Ես այլոց համար եմ նախատեսել:
Մի մոռացեք, որ երբ ծառայում եք այլոց, այդպես դուք ծառայյում եք նախ ձեր Վարդապետին` Տիրոջը, որ աշակաերտների ոտքերը լվաց:
ՈՒստի ծառայելով ուրիշներին` ապացուցեք Իմ հանդեպ ունեցած ձեր սերը:
Դիտվել է՝ 68

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

74-էջանոց «գլուխգործոց» կամ մարդամեկի կյանքի գլխավոր մատնագիրը
74-էջանոց «գլուխգործոց» կամ մարդամեկի կյանքի գլխավոր մատնագիրը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.