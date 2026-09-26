Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Մեկ բան չեք կարող ջնջել՝ մարդկանց հիշողությունը

Մեկ բան չեք կարող ջնջել՝ մարդկանց հիշողությունը

Մեկ բան չեք կարող ջնջել՝ մարդկանց հիշողությունը
26.09.2026 | 11:46

«Հաղթանակ» զբոսայգու պատից ջնջել են Արցախյան պատերազմի անմահ խորհրդանիշ, հերոս Ալբերտ Հովհաննիսյանի նկարը։
Ալբերտի հոր՝ Արտակ Հովհաննիսյանի ցասումնալից ու արդարացի խոսքը ներկայացնելը բարոյական պարտք է։ Սա ուղղակի գրառում չէ, այլ որդեկորույս հոր, հերոսի ծնողի արդար բողոքն ընդդեմ ազգային հիշողությունը կազմալուծող ու սրբություններ պղծող թշնամական վարքագծի։

Պատասխան սրբապիղծներին. Ալբերտի հիշողությունը ջնջել անհնար է

«Սրբապիղծնե՛ր, արդեն ամեն ինչ պարզ է. շատ լավ երևում է, թե որտեղից է փչում այդ թունավոր քամին»։
Բայց մի բան հիշե՛ք. դուք և ձեր ժառանգները պատասխան եք տալու ոչ թե որևէ մեկի բռնության, այլ հենց պատմության, հիշողության և ճշմարտության առաջ։
Եվ հիմա ձեզ ևս մեկ փաստ ներկայացնեմ։
Արցախի հերոս, թշնամու ահ ու սարսափ Ալբերտ Հովհաննիսյանի լուսանկարները կան նաև արտերկրում։ Եթե փորձում եք ջնջել նրա պատկերներն այստեղ, իմացե՛ք՝ դրանք միայն այստեղ չեն։ Իսկ եթե այդքան կարող եք, փորձե՛ք նաև թշնամու լրատվամիջոցներից ջնջել այն հրապարակումները, որտեղ տարիներ շարունակ նրան ներկայացրել են որպես իրենց հերոս զինվոր և իրենց համար խորհրդանիշ։ Եթե կարողանաք ջնջել այն, ինչ պատկերված էր իրենց թերթի առաջին էջում, կասեմ՝ ապրե՛ք։ Բայց ոչ, դուք փորձում եք միայն մեզանում ջնջել, ինչը ձեզ մոտ չի ստացվի։
Որքան էլ փորձեք ջնջել լուսանկարները, գրառումները կամ հրապարակումները, մեկ բան չեք կարող ջնջել՝ մարդկանց հիշողությունը։
Ալբերտ Հովհաննիսյանի անունը պատկանում է պատմությանը, իր հայրենիքին և իր ժողովրդին։ Նրա սխրանքը ոչ մի խմբագրության որոշմամբ, ոչ մի ջնջումով և ոչ մի վերաշարադրմամբ չի դառնալու ուրիշի պատմության մասը։
Փաստերը կարելի է թաքցնել, լուսանկարները՝ հեռացնել, բայց պատմությունը չի մոռանում։
Հիշե՛ք սա։

Արտակ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Հ.Գ.
Զրո՛ արձագանք. ճիվաղների պես գիշերով, թիկունքից, թշնամու նման նենգաբար են գործում...
Դիտվել է՝ 307

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևմտյան մոլորություն. ո՞ւր է տանում ռուսատյացության նոր ալիքը
Արևմտյան մոլորություն. ո՞ւր է տանում ռուսատյացության նոր ալիքը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.