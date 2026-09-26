Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Կենսատարածքի կորուստը. ինչո՞ւ հայրենիքը չդարձավ սեփականություն

Կենսատարածքի կորուստը. ինչո՞ւ հայրենիքը չդարձավ սեփականություն

Կենսատարածքի կորուստը. ինչո՞ւ հայրենիքը չդարձավ սեփականություն
26.09.2026 | 11:55

Աշխարհի ժողովուրդներն իրենց զարգացման տարբեր փուլերում մտածում են սեփական կենսատարածքն ընդլայնելու մասին։ Ընդ որում՝ զարգացման ամեն մի մակարդակի հետ կենսատարածքի նոր սահմաններ են գծում, իսկ հայերս անընդհատ փոքրացնում ենք մեր կենսատարածքը։
Սեփական տան տարածքը կմեծացնենք պետական հողերի հաշվին, հարևանի հաշվին, հարկ եղած դեպքում իրար վրա կկրակենք, բայց երբ խոսքը ազգային-պետական կենսատարածքի ընդլայնման մասին է, բոլորը պատրաստ են զիջել, նահանջել, միայն թե իրենք ոչ մի ջանք չթափեն։
Վստահաբար, սա գալիս է խորհրդային մտածողությունից։ Երբ պետությունը ունեզրկում էր մարդկանց, առգրավում նրանց տոհմական հողերը, մարդիկ աստիճանաբար սկսեցին պետությունն ընկալել որպես զավթիչ, որից կարելի է գողանալ։ Նույն մտածողությունը շարունակվեց հետխորհրդային տարիներին։ Երկրի իշխանություններն էլ ամեն ինչ արեցին, որպեսզի մարդիկ ատեն պետականը և տան պատերից դուրս ամեն ինչ ընկալեն որպես օտար։
Սեփականատիրոջ զգացում չձևավորվեց, ու մարդիկ սկսեցին ատել իրենց տան պատերից դուրս գտնվող ամեն ինչ։ Ու նույն մարդիկ հանգիստ պատրաստ էին զիջել։
Հասարակությունը կփոխվի, երբ պետությունն ու պետականությունը դիտարկի որպես իր սեփականությունը, իր հարազատը. խոսքերով չէ՝ իրական, շոշափելի։
Պարզ օրինակ ասեմ. եթե Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներն Արցախում ունենային սեփականություն, եթե պետությունն այնպես աներ, որ ամեն մի հայ Արցախում ներդրումներ կատարեր, այդ պարագայում Արցախի հետ չէր լինի այն, ինչ եղավ։ Շատերն իրենց ունեցվածքը պաշտպանելու համար ավելին կանեին, քան իրենց ընկալմամբ վերացական արժեքների համար, քանզի նրանց համար անգամ հայրենիքն է վերացական արժեք։

Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 288

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևմտյան մոլորություն. ո՞ւր է տանում ռուսատյացության նոր ալիքը
Արևմտյան մոլորություն. ո՞ւր է տանում ռուսատյացության նոր ալիքը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.