Սուրբ Գևորգ Զորավարի պատգամը. պայքարի, ճշմարտության և հոգևոր վերածննդի հրամայականը
26.09.2026 | 15:47
Այսօր, երբ մեր Եկեղեցին տոնախմբում է Սուրբ Գևորգ Զորավարի հիշատակը, մեր սրտերում ոչ թե պարզապես պատմական անցյալի հարգանքի տուրք է, այլ կենդանի, բաբախող հրամայական՝ ուղղված ներկային։ Սուրբ Գևորգի կերպարը դարեր շարունակ եղել է քաջության, աննկուն կամքի և չարի դեմ անզիջում պայքարի խորհրդանիշը։ Բայց այսօր, առավել քան երբևէ, այդ խորհուրդը պետք է պրոյեկտվի մեր ազգային, հոգևոր և քաղաքական իրականության վրա։
Սուրբ Գևորգը չընտրեց հարմարվողականության, արտոնությունների կամ կայսերական պալատում սեփական բարեկեցությունն ապահովելու հեշտ ճանապարհը։ Նա ուներ ամեն ինչ՝ դիրք, փառք, իշխանություն, բայց ընտրեց հանուն Ճշմարտության և Աստծո մարտիրոսվելու բարդագույն ուղին։
Ո՞րն է Սուրբ Գևորգի պատգամը այսօրվա հայ մարդուն, և ինչպե՞ս է այն կապվում մեր ներկա իրականության հետ.
* Պայքար ընդդեմ քաղաքական կործանարար խաբկանքի։ Այսօր մեր երկրում իշխող համակարգը որդեգրել է մի գործելաոճ, որը հիմնված է կեղծիքի, հոգևոր արժեքների նսեմացման և ազգային դիմադրողականության կոտրման վրա։ Սա մի վիշապ է, որը սնվում է մեր վախերով, մեր հուսահատությամբ ու անտարբերությամբ։ Այս կործանարար իշխանությունը փորձում է մեզ համոզել, թե պարտվողականությունը խաղաղություն է, իսկ ինքնության կորուստը՝ արդիականություն։ Սուրբ Գևորգը մեզ սովորեցնում է՝ վիշապի հետ չեն բանակցում, վիշապին չեն հարմարվում, վիշապին հաղթում են հավատով, բացարձակ նվիրումով և ճշմարտության զորությամբ։
* Կեղծ ընդդիմության և դատարկ հռետորաբանության մերժումը։ Մեր իրականության մեջ քիչ չեն նրանք, ովքեր ստանձնել են «ընդդիմադիրի» կեղծ դիմակը՝ դառնալով նույն համակարգի խաղալիքը կամ քաղաքական թատրոնի դերակատարը։ Իրական պայքարը չի կարող լինել կիսատ, չի կարող լինել հարմարվողական կամ կուլիսային պայմանավորվածությունների արդյունք։ Սուրբ Գևորգի օրինակը կոչ է՝ մերժելու բոլոր քաղաքական խաբկանքները և ձևավորելու այնպիսի գիտակից հանրություն, որն ընդունակ է տարբերակել ցորենը որոմից, իսկ իրական նվիրյալին՝ քաղաքական առևտրականից։
* Անձնազոհությունը և 301 թվականի ուխտը։ Մենք հաճախ հպարտանում ենք, որ 301 թվականին աշխարհում առաջինն ընդունեցինք քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, բայց դա պարզապես պատմական փաստ չէ, դա հոգևոր ընտրություն էր, Աստծո հետ կնքված ուխտ։ Լինել Աստծո ընտրյալ ազգ՝ չի նշանակում արտոնություններ ունենալ, այլ նշանակում է կրել մեծագույն պատասխանատվություն։ Դա նշանակում է պատրաստ լինել անձնազոհության, հանուն հայրենիքի և հավատքի սեփական շահը ստորադասելու, ինչպես դա արեցին Զորավարը և մեր նահատակ հերոսները։ Իրական նվիրումը լուռ է, գործունյա և անսակարկ։
* Հոգևոր զարթոնք և լույսի քաղաքական վերածնունդ։ Մեր ազգային ազատագրումը չի կարող սկսվել միայն քաղաքական տեխնոլոգիաներով կամ արտաքին ուժերի վրա հույս դնելով. այն պետք է սկսվի յուրաքանչյուրիս հոգևոր արթնությունից։ Երբ հայ մարդը վերագտնի իր հոգևոր արմատները, երբ մեր մեջ արթնանա Սուրբ Գևորգի պայքարի ոգին, մենք կկոտրենք հուսահատության շղթաները։ Սա լինելու է ոչ միայն հոգևոր, այլև քաղաքական վերածնունդ, որտեղ Լույսը կցրի այսօրվա խավարը, իսկ Ճշմարտությունը կհաղթի ստին։
Շնորհավորելով բոլորիս այս նվիրական տոնի առթիվ՝ կոչ եմ անում բացել մեր սրտերն ու մտքերը այս մեծագույն պատգամի առջև։ Սա գոտեպնդվելու, կամքը կոփելու և ապագայի հանդեպ հույսը վառ պահելու օր է։ Մենք իրավունք չունենք հուսահատվելու․ քանի դեռ մեր մեջ կա հավատք, քանի դեռ կան անձնազոհ նվիրյալներ, Հայաստանն ունի՛ ապագա և ունենալու է իր հաղթական վերածնունդը։
Թող Սուրբ Գևորգ Զորավարի բարեխոսությունն ու ոգին ուղեկից լինեն մեր ազգային, հաստատուն և անդադրում պայքարում։
Արթնացի՛ր, հա՛յ ժողովուրդ, և քայլի՛ր դեպի քո Լույսը։
Գևորգ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Մեկնաբանություններ