Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Իրակա՞ն, թե՞ արհեստական օրակարգեր. ինչո՞ւ եմ մերժում Հ1-ի հրավերները

Իրակա՞ն, թե՞ արհեստական օրակարգեր. ինչո՞ւ եմ մերժում Հ1-ի հրավերները

Իրակա՞ն, թե՞ արհեստական օրակարգեր. ինչո՞ւ եմ մերժում Հ1-ի հրավերները
26.09.2026 | 20:58




Հ1-ի Պետրոս Ղազարյանը դարձյալ տրտնջում է, թե մերժում եմ իրենց հրավերները. այս անգամ էլ հրաժարվել եմ մասնակցել ՊՈԱԿ-ի, այսպես կոչված, զեկույցի քննարկումներին։ Նախ՝ բոլոր այդ հարցերը գրեթե նույն ոճաբանությամբ արդեն տևական ժամանակ է զուգահեռաբար տրվում են քրեական դատավարության շրջանակում, այնպես որ ձեր «ծանուցագրերին» հերթ չի հասնում։ Կարծում եմ՝ որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ նաև մի քանի տասնյակի հասնող բարձրաստիճան հոգևորականներ անցնում են տարաբնույթ քրեական գործերով և հարկադրված են նույն այդ բնույթի թեմաներով ոչ թե հարցազրույցներ տալ, այլ պատասխանել հարցաքննություններին։ Բացի այդ, արհեստական օրակարգեր չեմ սպասարկում, իսկ որևէ իրավական արժեք չունեցող զեկույցը հենց այդպիսին է։ Ինձ համար անընդունելի են մեր պառակտված հանրությունն էլ ավելի բևեռացնելուն մղող նոր թեմաները։ Ի դեպ, հարցազրույցների, առավել ևս միևնույն միտքը քանիցս կրկնելու առանձնակի սիրահար չեմ, այնպես որ իմ սիրած հեռուստաընկերությունները ևս գոհ չեն։ Եթե Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու առնչությամբ կա հրատապ թեմա, ապա դա միայն և միայն այն է, թե ինչպես Սահմանադրության և կոնվենցիոն հիմնադրույթների ոգով կտրուկ վերջ տալ Հայ Եկեղեցու նկատմամբ ոտնձգություններին և անցնել երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները համատեղ հաղթահարելու ուղիների քննարկմանը։ Խնդրե՛մ, այդպիսի իրական օրակարգով պատրաստ եմ հարգել ձեր հրավերը։ Մնա՛ք բարյավ․
․․

Գևորգ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

Դիտվել է՝ 253

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևմտյան մոլորություն. ո՞ւր է տանում ռուսատյացության նոր ալիքը
Արևմտյան մոլորություն. ո՞ւր է տանում ռուսատյացության նոր ալիքը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.