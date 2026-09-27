Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.09.2026
 
Իրանի բանակը լիովին պատրաստ է դիմակայելու ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր ռազմական ագրեսիային՝ հայտարարել է Իրանի բանակի ցամաքային զորքերի ներկայացուցիչ, բրիգադի գեներալ Աքրամինյան: Նրա խոսքով՝ ԱՄՆ-ը տարածաշրջանում հայտնվել է բարդ իրավիճակում և կարող է դիմել ռազմական ուժի կիրառման։ Նա նաև ասել է, որ ԱՄՆ-ի դուրսմղումը Արևմտյան Ասիայից տարածաշրջանը կդարձնի ավելի անվտանգ։               
 
Նորություններ » Վեց տարի անց ունենք անբարեկարգ Եռաբլուր, ուրացված Արցախ ու պղծված զոհաբերություն

Վեց տարի անց ունենք անբարեկարգ Եռաբլուր, ուրացված Արցախ ու պղծված զոհաբերություն

Վեց տարի անց ունենք անբարեկարգ Եռաբլուր, ուրացված Արցախ ու պղծված զոհաբերություն
27.09.2026 | 10:45

Պատերազմը սպանեց անգամ նրանց, ովքեր ողջ մնացին։ Պատերազմից հետո փոխվեց շատերի կյանքը. մի մասն ընտրեց անհայրենիք ուրացման ու ժխտման ճանապարհը՝ հանուն շահի, մի մասը խելագարվեց այդ ամենը տեսնելուց։ Մի մասը առաջին իսկ օրից պայքարեց ու չհամակերպվեց այդ իրականության հետ, մի մասն այդ պայքարողներին ինչ պիտակ ասես որ չկպցրեց։

Պառակտվեցինք որպես հասարակություն, որը պատերազմի օրերին կուռ էր, սկսեցինք արդարացիորեն ատել նրանց, ովքեր չեն ատում Եռաբլուրի ճարտարապետներին։

6 տարի է տղերքը չկան։ 6 տարի է այդ տղերքի կյանքով պահած հողը չկա։ Փոխարենը կան, հաստանում ու օրեցօր ավելի լկտիանում են այդ տղերքի մահն ու զոհաբերությունն ուրացող ողջերը, քայլող դիակները։

Շատ բան կա ասելու այս օրը, բայց էլ խոսելու, բացատրելու, հասկացնելու մարդ չի մնացել. ով գիտի՝ գիտի, ով չէ՝ անիմաստ է համոզել, բացատրել, ցույց տալ։

6 տարի անց ունենք անբարեկարգ Եռաբլուր, ուրացված Արցախ ու պղծված զոհաբերություն։ Մի փոքր ազգի համար սա շատ-շատ է...

Փառք ձեզ, տղերք ջան։ Հազար փառք ու խոնարհում:

Արամ Գևորգյան

Դիտվել է՝ 371

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ցցասպան Դրակուլան
Ցցասպան Դրակուլան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.