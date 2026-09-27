Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.09.2026
 
Իրանի բանակը լիովին պատրաստ է դիմակայելու ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր ռազմական ագրեսիային՝ հայտարարել է Իրանի բանակի ցամաքային զորքերի ներկայացուցիչ, բրիգադի գեներալ Աքրամինյան: Նրա խոսքով՝ ԱՄՆ-ը տարածաշրջանում հայտնվել է բարդ իրավիճակում և կարող է դիմել ռազմական ուժի կիրառման։ Նա նաև ասել է, որ ԱՄՆ-ի դուրսմղումը Արևմտյան Ասիայից տարածաշրջանը կդարձնի ավելի անվտանգ։               
 
Նորություններ » Սեպտեմբերը չպետք է լիներ ողբերգության ամիս

Սեպտեմբերը չպետք է լիներ ողբերգության ամիս

Սեպտեմբերը չպետք է լիներ ողբերգության ամիս
27.09.2026 | 11:12

Արդեն վեց տարի է անցել մեր պատմության ամենաաղետալի էջերից մեկը դարձած սեպտեմբերի 27-ից։ Սեպտեմբերը չպետք է լիներ ողբերգության ամիս․ այն իր մեջ մեր հաղթանակների, պետականաշինության ու հերոսությունների հիշողությունն էր կրում։

ԲԱՅՑ....

Հայաստանյան օրվա կառավարիչները, ովքեր ամեն օր բարձրաձայնում են «մարդու» մասին, շեշտում «հանրային համերաշխության» թեման, «խաղաղություն» բարբաջում, մինչ օրս չեն ունեցել նվազագույն բարոյական համարձակություն հրապարակելու 44-օրյա պատերազմի զոհերի ամբողջական ցանկը և անհայտ կորածների ցուցակը։

Էսա սրանց իրական դեմքը:

Սեպտեմբերը, որը ազգային ոգու հաղթանակի ու պետականության խորհրդանիշն էր, սրանց ձեռքով դարձավ սգի ու կորստի ամիս։ Դրանք քայլ առ քայլ, հետևողականորեն հաղթող մարդուն վերածեցին բթացած մանկուրտի՝ զրկելով ժողովրդին ինքնավստահությունից, հաղթական հիշողությունից ու ապագայի նկատմամբ հավատից։

Եվ դեռ կգրվի իրական պատմությունը, դեռ կբացվեն բոլոր փակագծերն ու տողատակերը, որոնց տակ հստակ ու կոնկրետ անուն-ազգանուններ կան։

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 349

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ցցասպան Դրակուլան
Ցցասպան Դրակուլան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.