Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.09.2026
 
Իրանի բանակը լիովին պատրաստ է դիմակայելու ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր ռազմական ագրեսիային՝ հայտարարել է Իրանի բանակի ցամաքային զորքերի ներկայացուցիչ, բրիգադի գեներալ Աքրամինյան: Նրա խոսքով՝ ԱՄՆ-ը տարածաշրջանում հայտնվել է բարդ իրավիճակում և կարող է դիմել ռազմական ուժի կիրառման։ Նա նաև ասել է, որ ԱՄՆ-ի դուրսմղումը Արևմտյան Ասիայից տարածաշրջանը կդարձնի ավելի անվտանգ։               
 
Նորություններ » «Եթե կորցնենք Արցախը․․․»․ ականջներումս զնգացող նախադասությունն ու չավարտվող պատերազմը

«Եթե կորցնենք Արցախը․․․»․ ականջներումս զնգացող նախադասությունն ու չավարտվող պատերազմը

«Եթե կորցնենք Արցախը․․․»․ ականջներումս զնգացող նախադասությունն ու չավարտվող պատերազմը
27.09.2026 | 11:32

Որ պատերազմ է լինելու՝ գիտեի, զգում էի։ Որ այն շատ դաժան է լինելու՝ չէի կասկածում, ինչպես 2018-ին չէի կասկածում, որ նրան բերել են Արցախը հանձնելու համար։ Ասածս կհաստատեն նախկին գործընկերներս․ այդ մասին պարզ ու հստակ արտահայտվել էի newsroom-ում, երբ հարցրեցին, թե ինչո՞ւ ուրախ չեմ հեղափոխության «հաղթանակի» համար։
Բայց երբեք մտքիս ծայրով չէր կարող անցնել, որ այդ պատերազմը չի ավարտվելու, որ Արցախը կհայաթափվի, որ այդքան անհոգ կլինենք պատանդառված մեր եղբայրների նկատմամբ, որ ինքնակամ կզիջենք հայրենիքը, դիլիմ-դիլիմ կկտրենք, անունը կդնենք «խաղաղություն» ու ֆեստիվառներով, տաշի-տուշիներով կմատուցենք աղբրի գլխին բազմած դևին՝ որպես ընթրիքի խավարտ։
Մտքովս չէր կարող անցնել, որ մեր մեջ կգտնվի այնպիսի մեկը, որ կարշավի Եկեղեցու դեմ, իսկ Սրբազան լեռանը կնայի թույնոտ հայացքով․․․ Շատ բան չէի պատկերացնում, պատկերացնելու էլ չէր՝ մինչև այն պահը, երբ նա պատերազմի առաջին օրը պոռթկաց․ «Եկեք պայմանավորվենք, ինչ էլ որ լինի, մենք մեզ պարտված չենք զգալու»։
Այդ մի նախադասությունը ականջներումս զնգում է մինչ օրս և կդադարի միայն այն ժամանակ, երբ հրաժեշտ տամ երկրային կյանքին։ Չի մոռացվում, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում մոռանալ։ Ախր նա ասում էր, անոնսում էր իր պայմանավորվածության մասին, ու մենք չէինք ուզում հասկանալ․ ինչպես չհասկացանք լեգենդար Մոնթեի (Ավո) մարգարեական դարձած խոսքը․ «Եթե կորցնենք Արցախը, մենք կշրջենք հայ ժողովրդի պատմության վերջին էջը…»։
Այսքան դժվարությամբ տրված անկախությունն այսքան հեշտ թաղել միայն թշնամին կարող էր։ Այն, ինչ հիմա կատարվում է, ո՛չ անգրագիտություն է, ո՛չ էլ դավաճանություն․ սա պարզ թշնամություն է, որը կանգնեցնելու տարբերակ ես չեմ տեսնում։
Այսօր սեպտեմբերի 27-ն է՝ առյուծաբար կռված ու դավաճանված տղերքի հիշատակի օրը։

Հարութ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Դիտվել է՝ 349

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ցցասպան Դրակուլան
Ցցասպան Դրակուլան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.