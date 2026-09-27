Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.09.2026
 
Իրանի բանակը լիովին պատրաստ է դիմակայելու ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր ռազմական ագրեսիային՝ հայտարարել է Իրանի բանակի ցամաքային զորքերի ներկայացուցիչ, բրիգադի գեներալ Աքրամինյան: Նրա խոսքով՝ ԱՄՆ-ը տարածաշրջանում հայտնվել է բարդ իրավիճակում և կարող է դիմել ռազմական ուժի կիրառման։ Նա նաև ասել է, որ ԱՄՆ-ի դուրսմղումը Արևմտյան Ասիայից տարածաշրջանը կդարձնի ավելի անվտանգ։               
 
Նորություններ » Ամենադաժան ու ծանր կորուստը անվերականգնելի ու անվերադարձնելի արժեքների կորուստն է

Ամենադաժան ու ծանր կորուստը անվերականգնելի ու անվերադարձնելի արժեքների կորուստն է

Ամենադաժան ու ծանր կորուստը անվերականգնելի ու անվերադարձնելի արժեքների կորուստն է
27.09.2026 | 11:50

Ազգերի ու ժողովուրդների համար դա թերևս մարդկային կյանքերի կորուստն ու պատմամշակութային արժեքների ոչնչացումն է։ Դա մեր հիշողության, հավատքի, այդ տարածքում հայի ու հայկականության հետքերի, նրա ինքնության ոչնչացումն է, դարերով ձևավսրված մեր ավանդույթների, ճարտարապետության, մշակութային ձեռքբերումների ոչնչացնումն է, որոնք իրենց մեջ կրում են մեր դարերի խորքերի պատմության ողջ ծալքերը, մեր պայքարը, մեր տառապանքները, զրկանքները, արվեստը, տաղանդը, հուշերը, ցուցադրում են մեր մշակութային առանձնահատկությունները։ Իսկ մենք ցավալիորեն ու անարժապատվորեն հաշտվում ենք այդ ամեն ինչի հետ և դեռ խաղաղության հույսեր ենք կապում մի պետության ու ազգի հետ, որը թուրք է կոչվում, որն ընդունակ է նմանօրինակ վանդալիզմի, մշակութային կոթողների, տարիներով ստեղծած օջախների ու գերեզմանների պղծության։ Արևմտյան Հայաստանը պրծան, Նախիջևանը պրծան հիմա էլ Արցախի` հայ ժողովրդի մշակույթի այդ արժեքավոր ու յուրօրինակ մասն են պղծում։ Էլ ինչպե՞ս, էլ ինչով պիտի ներկայանանք աշխարհին ու օտարներին հպարտությամբ, պատմենք, պարծենանք, գլուխ գովենք, թե մենք սա ենք եղել, նա ենք եղել, մենք էս ենք, մենք էն ենք, եթե մեր անցյալին, մեր պատմությանը, մեր անգնահատելի մշակութային արժեքներին, մեր հողին ու արժեքներին տեր չենք կանգնում, ձայն չենք բարձրացնում սիրելի՜ ժողովուրդ։ Չէ որ ոչնչացված մշակութային այդ արժեքներն անկրկնելի են, անվերականգնելի են, անգնահատելի են, եզակի են։

Հայկ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Տնտեսագիտության թեկնածու
Դիտվել է՝ 325

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ցցասպան Դրակուլան
Ցցասպան Դրակուլան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.