Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.09.2026
 
Իրանի բանակը լիովին պատրաստ է դիմակայելու ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր ռազմական ագրեսիային՝ հայտարարել է Իրանի բանակի ցամաքային զորքերի ներկայացուցիչ, բրիգադի գեներալ Աքրամինյան: Նրա խոսքով՝ ԱՄՆ-ը տարածաշրջանում հայտնվել է բարդ իրավիճակում և կարող է դիմել ռազմական ուժի կիրառման։ Նա նաև ասել է, որ ԱՄՆ-ի դուրսմղումը Արևմտյան Ասիայից տարածաշրջանը կդարձնի ավելի անվտանգ։               
 
Նորություններ » «Հաշիվը բերե՛ք». Արամ Քոչարյանի արձագանքը՝ Նիկոլ Փաշինյանի հայցադիմումներին

«Հաշիվը բերե՛ք». Արամ Քոչարյանի արձագանքը՝ Նիկոլ Փաշինյանի հայցադիմումներին

«Հաշիվը բերե՛ք». Արամ Քոչարյանի արձագանքը՝ Նիկոլ Փաշինյանի հայցադիմումներին
27.09.2026 | 12:23

Նիկոլ Փաշինյանը դատի է տվել Սոֆիա Հովսեփյանին ու Էդմոն Մարուքյանին, որովհետև նրանք հայտարարել են, թե Նիկոլ Փաշինյանն ընտրակեղծարար է։
Մարուքյանը համարել է, որ նա «փոքր ընտրակեղծարար» է, իսկ Հովսեփյանը՝ «տականք ընտրակեղծարար»։
Նիկոլ Փաշինյանը պահանջում է հրապարակային ներողություն և 6 մլն դրամի փոխհատուցում։
Հայտարարում եմ՝ Նիկո՛լ Փաշինյան, Դուք ընտրակեղծարար եք։
Հրապարակային ներողություն եմ խնդրում, որ Նիկոլ Փաշինյանին անվանել եմ ընտրակեղծարար․ իմ հայտարարությունը իրականությանը չի համապատասխանում, նա ընտրակեղծարար չէ։
Հաշիվը բերե՛ք։

Արամ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 358

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ցցասպան Դրակուլան
Ցցասպան Դրակուլան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.