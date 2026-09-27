Ցցասպան Դրակուլան
27.09.2026 | 12:31
«Կոմս Դրակուլայի» պատմական նախատիպը Վալախիայի (ներկայիս Ռումինիա) իշխան Վլադ III Ցեպեշն է (1431–1476), ում «Ցեպեշ» (Țepeș) մականունը ռումիներենից թարգմանաբար նշանակում է «Ցցահան»։ Նա հայտնի է Օսմանյան կայսրության դեմ մղած իր դաժան ու անզիջում պայքարով, որտեղ զանգվածային ցցահանությունը ծառայում էր որպես հոգեբանական պատերազմի հիմնական զենք։
1. Օսմանյան դեսպանների պատմությունը (1461 թ.)
Երբ Մեհմեդ II սուլթանը դեսպաններ ուղարկեց Վալախիա՝ պահանջելով հարկերը վճարել, դեսպանները հրաժարվեցին իշխանի առջև հանել իրենց ֆեսերը (գլխարկները)՝ պատճառաբանելով ազգային ավանդույթը։ Վլադ Ցեպեշը հրամայեց մեխել ֆեսերը դեսպանների գլուխներին, որպեսզի դրանք «ընդմիշտ մնան իրենց տեղում»։
2. Դանուբյան արշավանքը և 23,884 զոհերը (1461–1462 թթ.)
1461 թվականի ձմռանը Վլադը հարձակվեց Դանուբ գետի ափին գտնվող օսմանյան ամրոցների վրա։ 1462 թվականի փետրվարին Հունգարիայի թագավոր Մատյաշ Կորվինին հղած իր նամակում նա ճշգրիտ հաշվարկով ներկայացրեց սպանված թուրքերի և օսմանյան հպատակների թիվը՝ 23,884 մարդ։
«Մենք սպանել ենք 23,884 թուրքերի ու բուլղարացիների՝ չհաշված նրանց, ում այրել ենք տներում, կամ ում գլուխները կտրել են մեր զինվորները...»
Վլադ III-ի նամակից
Որպես սպանվածների թվի ապացույց՝ նա նամակին կցել էր օսմանյան զինվորների կտրված քթերն ու ականջները։
3. «Ցցերի անտառը» Տիրգովիշտեում (1462 թ.)
Վլադ Ցեպեշի հակաօսմանյան պայքարի ամենահայտնի ու ցնցող դրվագը տեղի ունեցավ 1462 թվականի ամռանը, երբ սուլթան Մեհմեդ II-ը 60,000-անոց բանակով արշավեց Վալախիայի մայրաքաղաք Տիրգովիշտե։
Մայրաքաղաքի մատույցներում սուլթանին դիմավորեց «Ցցերի անտառը» (Forest of the Impaled)․
* Մոտ 20,000 թուրք ռազմագերիներ և օսմանյան հպատակներ ցցահանված էին շուրջ 3 կիլոմետր երկարությամբ ու 1 կիլոմետր լայնությամբ տարածքի վրա։
* Ցցերի վրա էին նաև օսմանյան փաշա Համզան և նրա սպաները։
Այս տեսարանն այնքան ուժեղ հոգեբանական հարված հասցրեց օսմանյան զորքին և անձամբ սուլթանին, որ օսմանյան բանակը, չնայած թվային հսկայական առավելությանը, նահանջեց։
4. Գիշերային հարձակումը (1462 թ. հունիսի 17)
Վլադը, փոքրաթիվ զորքով և թուրքական հագուստով քողարկված, գիշերը ներխուժեց օսմանյան ճամբար՝ նպատակ ունենալով անձամբ սպանել Մեհմեդ II-ին։ Թեև նա վրիպեց և սպանեց վեզիրներից մեկին, հարձակումը հսկայական խուճապ առաջացրեց թուրքական բանակում՝ պատճառելով հազարավոր զոհեր։
Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Մեկնաբանություններ