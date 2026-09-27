Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.09.2026
 
Իրանի բանակը լիովին պատրաստ է դիմակայելու ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր ռազմական ագրեսիային՝ հայտարարել է Իրանի բանակի ցամաքային զորքերի ներկայացուցիչ, բրիգադի գեներալ Աքրամինյան: Նրա խոսքով՝ ԱՄՆ-ը տարածաշրջանում հայտնվել է բարդ իրավիճակում և կարող է դիմել ռազմական ուժի կիրառման։ Նա նաև ասել է, որ ԱՄՆ-ի դուրսմղումը Արևմտյան Ասիայից տարածաշրջանը կդարձնի ավելի անվտանգ։               
 
Նորություններ » Շուտով սկսելու ենք ազգային զարթոնքի ճանապարհը

Շուտով սկսելու ենք ազգային զարթոնքի ճանապարհը

Շուտով սկսելու ենք ազգային զարթոնքի ճանապարհը
27.09.2026 | 17:08


1994-ի մայիսի 12-ի հրադադարից հետո Ադրբեջանում ծանր վիճակ էր։ Թեպետ երկրում հսկայական ներդրումներ էին անում հատկապես Անգլիան ու Թուրքիան, բայց ժողովուրդը հոգեբանորեն նվաստացած էր, իսկ իշխանությունը պարտության ու Արցախը կորցնելու բոլոր մեղքերը բարդում էր նախկին իշխանության' Էլչիբեյի ու Մութալիբովի վրա։
Մինչև 2003 թվականը Ադրբեջանում չկար Արցախը գրավելու կամ հետ ստանալու պետական որևէ ռազմավարություն, և դա խոստովանել է նույնիսկ այն ժամանակվա նախագահ Հեյդար Ալիևը' նշելով, թե իրենք կորցրել են Արցախը և պետք է մոռանալ այդ մասին։
9 տարի Ադրբեջանում պետական մակարդակով հրաժարվել էին Արցախից ու մտածում էին լոկ տնտեսական հաջողությունների մասին, և միայն 2003-ի հոկտեմբերի 15-ին, երբ Իլհամ Ալիևը դարձավ նախագահ, հայտարարեց, որ կրկին առաջին պլան է բերվում Արցախի հարցը, և խոստացավ ուղիղ 20 տարի հետո այդ նույն օրը' հոկտեմբերի 15-ին, մտնել Ստեփանակերտ։
Հայկական իրականության մեջ 6 տարի է անցել Արցախի կորստից հետո։
Այսօր մենք սգում ենք մեր հայրենիքի այդ հնագույն ու սրբազան հողի կորուստը, բայց շուտով սկսելու ենք ազգային զարթոնքի ճանապարհը, իսկ 2035-ի օգոստոսի 11-ին հայկական բանակը կրկին ոտք կդնի Ստեփանակերտում և Շուշիում։

Նաիրի Հոխիկյան
Դիտվել է՝ 195

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ցցասպան Դրակուլան
Ցցասպան Դրակուլան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.