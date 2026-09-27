Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.09.2026
 
Իրանի բանակը լիովին պատրաստ է դիմակայելու ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր ռազմական ագրեսիային՝ հայտարարել է Իրանի բանակի ցամաքային զորքերի ներկայացուցիչ, բրիգադի գեներալ Աքրամինյան: Նրա խոսքով՝ ԱՄՆ-ը տարածաշրջանում հայտնվել է բարդ իրավիճակում և կարող է դիմել ռազմական ուժի կիրառման։ Նա նաև ասել է, որ ԱՄՆ-ի դուրսմղումը Արևմտյան Ասիայից տարածաշրջանը կդարձնի ավելի անվտանգ։               
 
Նորություններ » Դժվար է հավատալ, որ այդ անիծված օրվանից անցել է վեց տարի

Դժվար է հավատալ, որ այդ անիծված օրվանից անցել է վեց տարի

Դժվար է հավատալ, որ այդ անիծված օրվանից անցել է վեց տարի
27.09.2026 | 17:24

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց ոչ միայն հերթական պատերազմը` հանուն մեր Հայրենիքի։ Սկսվեց պատերազմ` հայ լինելու մեր իրավունքի համար։ Սա պաթոս չէ, սա այն իրականությունն է, որի մեջ մենք ապրում ենք արդեն վեց տարի։
Այն ժամանակ մենք անգամ չէինք կարող պատկերացնել, որ սեպտեմբերի 27-ը դառնալու է մեր պատմության նոր հաշվարկի կետը։ Մի կետ, որից հետո մեզանից յուրաքանչյուրի առաջ կանգնելու էր գլխավոր հարցը՝ մնա՞լ մարդ, թե՞ վերածվել մանկուրտի՝ հիշողությունից, պատվից, խղճից և սեփական պատմությունից զրկված չմարդու։
Այն ժամանակ մենք դեռ չէինք հասկանում, որ ամենասարսափելի պատերազմն այն չէ, երբ քեզ վրա կրակում են, երբ ռմբակոծում են քո տունը, և երբ թշնամին կանգնած է քո դիմաց։
Ամենասարսափելի պատերազմը սկսվում է այն ժամանակ, երբ թշնամին ներթափանցում է քո գլխի մեջ։
Երբ ղժղժան կարգախոսների ներքո փորձում են արմատախիլ անել քո հիշողությունը։ Երբ քեզ ատելություն են ներշնչում սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Երբ հանուն շինծու «խաղաղության» ստիպում են հրաժարվել սեփական պատմությունից, նախնիներից, մշակույթից և հավատից։
Երբ քեզ աստիճանաբար զրկում են այն ամենից, ինչը քեզ մարդ է դարձնում, և ի վերջո վերածում են անասունի, որը պատրաստ է հրաժարվել նույնիսկ ինքն իրենից, մենակ «կերը» լինի։
Անցել է վեց տարի։
Եվ այս վեց տարիների ընթացքում մեզանից յուրաքանչյուրն իր ընտրությունն արդեն կատարել է։
Ոմանք պահպանեցին հիշողությունը։
Ոմանք պահպանեցին արժանապատվությունը։
Ոմանք պահպանեցին հավատարմությունը սեփական ժողովրդին։
Իսկ ոմանք ընտրեցին մոռանալը։
Եվ եթե ինչ-որ մեկին թվում է, թե պատերազմն ավարտվել է, ապա շտապեմ հիասթափեցնել։
Այն չի ավարտվել։
2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչ օրս պատերազմը շարունակվում է։ Պարզապես այսօր դրա ճակատը միայն այնտեղ չէ, որտեղ զինվորներ են կանգնած։
Այն ընթանում է մեր հիշողության համար։
Մեր պատմության համար։
Մեր արժանապատվության համար։
Մեր երեխաների՝ իրենց ով լինելն իմանալու իրավունքի համար։
Եվ, ի վերջո, հայ մնալու և Հայրենիք ունենալու մեր իրավունքի համար։
Եվ եթե դուք դա չեք նկատում, դա դեռ չի նշանակում, որ պատերազմ չկա։
Իրականությունը դրանից չի փոխվում։

Արման Աբովյան
Դիտվել է՝ 224

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ցցասպան Դրակուլան
Ցցասպան Դրակուլան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.