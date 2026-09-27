Թաթայով չի սահմանափակվում Հ1-ի օրը. դեռ «Մեծ բանավեճ» կա եթերում
27.09.2026 | 20:00
Հ1, եթե վերջնականապես չեք վերածվել AzTV-ի, և եթե այդ շենքում դեռ կա գոնե մեկ մարդ, որը տարբերում է հանրային հեռարձակումը քաղաքական սպասարկումից, այսօր եթեր մի՛ տվեք այդ հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 27-ն է։ Հազարավոր զոհերի հիշատակի օրը։ Դուք արդեն Թաթայի համերգով ցույց տվեցիք, թե որքան խորն է բարոյական խզման ձեր անսահմանությունը։ Հիմա նույն օրը պատրաստվում եք Եկեղեցուց հեռացված ու կարգալույծ վարձու նախկին հոգևորականների մասնակցությամբ «բանավեճ» անվան տակ Եկեղեցու դեմ հերթական եթերը տալ։
Սա արդեն ճաշակի հարց չէ։ Սա բարոյական սահմանի հարց է։
Կան օրեր, երբ նույնիսկ ամենաանպատասխանատու խմբագրությունը պետք է հասկանա՝ ինչ չի կարելի անել և որտեղ է սահմանը:
Հանե՛ք հաղորդումը եթերից։ Գոնե այսօր մի՛ պղծեք օրվա խորհուրդն ու մի՛ վիրավորեք հավատացյալ մարդկանց զգացմունքները։ Հարյուր հազարավորների արդեն վիրավորեցիք էս օրով համերգ եթեր տալով:
Կանգ առեք
Այդ շենքում ադեկվատ մարդ մնացե՞լ է։
Վլադիմիր Մարտիրոսյան
Մեկնաբանություններ