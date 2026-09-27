Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.09.2026
 
Իրանի բանակը լիովին պատրաստ է դիմակայելու ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր ռազմական ագրեսիային՝ հայտարարել է Իրանի բանակի ցամաքային զորքերի ներկայացուցիչ, բրիգադի գեներալ Աքրամինյան: Նրա խոսքով՝ ԱՄՆ-ը տարածաշրջանում հայտնվել է բարդ իրավիճակում և կարող է դիմել ռազմական ուժի կիրառման։ Նա նաև ասել է, որ ԱՄՆ-ի դուրսմղումը Արևմտյան Ասիայից տարածաշրջանը կդարձնի ավելի անվտանգ։               
 
Նորություններ » Թաթայով չի սահմանափակվում Հ1-ի օրը. դեռ «Մեծ բանավեճ» կա եթերում

Թաթայով չի սահմանափակվում Հ1-ի օրը. դեռ «Մեծ բանավեճ» կա եթերում

Թաթայով չի սահմանափակվում Հ1-ի օրը. դեռ «Մեծ բանավեճ» կա եթերում
27.09.2026 | 20:00


Հ1, եթե վերջնականապես չեք վերածվել AzTV-ի, և եթե այդ շենքում դեռ կա գոնե մեկ մարդ, որը տարբերում է հանրային հեռարձակումը քաղաքական սպասարկումից, այսօր եթեր մի՛ տվեք այդ հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 27-ն է։ Հազարավոր զոհերի հիշատակի օրը։ Դուք արդեն Թաթայի համերգով ցույց տվեցիք, թե որքան խորն է բարոյական խզման ձեր անսահմանությունը։ Հիմա նույն օրը պատրաստվում եք Եկեղեցուց հեռացված ու կարգալույծ վարձու նախկին հոգևորականների մասնակցությամբ «բանավեճ» անվան տակ Եկեղեցու դեմ հերթական եթերը տալ։
Սա արդեն ճաշակի հարց չէ։ Սա բարոյական սահմանի հարց է։
Կան օրեր, երբ նույնիսկ ամենաանպատասխանատու խմբագրությունը պետք է հասկանա՝ ինչ չի կարելի անել և որտեղ է սահմանը:
Հանե՛ք հաղորդումը եթերից։ Գոնե այսօր մի՛ պղծեք օրվա խորհուրդն ու մի՛ վիրավորեք հավատացյալ մարդկանց զգացմունքները։ Հարյուր հազարավորների արդեն վիրավորեցիք էս օրով համերգ եթեր տալով:
Կանգ առեք
Այդ շենքում ադեկվատ մարդ մնացե՞լ է։

Վլադիմիր Մարտիրոսյան
Դիտվել է՝ 91

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ցցասպան Դրակուլան
Ցցասպան Դրակուլան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.