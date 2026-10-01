Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Գաղտնի ճանապարհ

Գաղտնի ճանապարհ

Գաղտնի ճանապարհ
28.09.2026 | 00:04

Սեպտեմբերի 28

Թույլ տուր հիմա, որովհետև այդպես վայել է, որ մենք
կատարենք Աստծո ամեն արդարություն (Մատթ. Գ. 15):
Այս եղավ սկիզբը երկրի վրա տևած Իմ երեք տարիների առաքելության. խոնարհությամբ ընդունելով կյանքի դժվարություններն ու կարգ ու կանոնը, որպեսզի կարողանամ բոլոր ժամանակների Իմ հետևորդներին բաժնեկից դարձնել մարդկային կյանքին, որ Ինձ վրա առա:
Բաներ կան, որ դուք ընդունում եք Իմ կյանքից ոչ թե որպես ձեզ հարկավոր անհրաժեշտություն, այլ սոսկ այն ոգով, որ Ես ընդունեցի` օրինակ լինելու համար և մասնակից դառնալու մարդկային դժվարություններին ու տառապանքներին:
«Մասնակից» դառնալ, նշանակում է` «փրկել»:
Այս դեպքում էլ նմանօրինակ պահվածքը պետք է ընդունելի լինի նաև ձեզ համար:
«Ուրիշներին փրկեց, ինքն իրեն չի կարողանում փրկել»:
Իմ սիրելի զավակներ, իմացեք, որ դուք էլ եք հատկապես կանչված փրկելու և մասնակից դառնալու Իմ գործին: Չարչարանաց ճանապարհը, երբ անցնեք Ինձ հետ՝ տառապանքի մարդու հետ, այնժամ կտեսնեք, որ այդ գաղտնի ու սուրբ այն արահետն է, որ վերապահված է Ինձ ավելի մտերիմ ու սիրելի եղողներին։
Անհատներին, որոնց միակ ցանկությունն է ամեն ինչ Ինձ համար անել, ամեն ինչ զոհաբերել ի սեր Ինձ։ Ինչպես Պողոսն ասաց. «ամեն ինչ կորուստ, որպեսզի կարողանա Ինձ շահել»:
Այս ճանապարհը որքան էլ տխուր ու ամայի երևա հեռվից նայողներին, այնուհանդերձ, այն ունի սքանչելի լույսեր ու հանդարտավետ հանգրվաններ, որ չունեն և չեն կարող տալ կյանքի այլ ասպարեզներ:
Դիտվել է՝ 1275

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Այսօր Եվրոպայի մի շարք երկրներում ազգային ուղղվածության ուժերը լուրջ քաղաքական դերակատարներ են դարձել։ Բայց պետք է հիշել, թե որտեղից են նրանք սկսել։
Մի քանի տարի առաջ նրանց հաճախ ներկայացնում էին որպես մարգինալ ուժեր՝ սահմանափակ աջակցությամբ և իշխանության հասնելու գրեթե զրոյական հնարավորությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը
Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.