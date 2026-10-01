Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Լռությունը չի վերացնում պատասխանատվությունը

Լռությունը չի վերացնում պատասխանատվությունը

Լռությունը չի վերացնում պատասխանատվությունը
28.09.2026 | 11:53

Երեկ սեպտեմբերի 27-ն էր, 44-օրյա պատերազմի վեցերորդ տարելիցը։ Հազարավոր զոհերի հիշատակ, չսպիացող վերքեր, կորսված տներ ու ճակատագրեր, պետության ապագան փոխած աղետ։ Երեկ Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունից անհրաժեշտ էր հստակ խոսք՝ զոհերի արժևորման, ընտանիքների հանդեպ պետական պարտքի և պատերազմի քաղաքական պատասխանատվության մասին։ Սակայն սեպտեմբերի 28-ի առավոտվա դրությամբ վարչապետի և նախագահի պաշտոնական կայքերում տարելիցին նվիրված առանձին ուղերձ հրապարակված չէ։

Նույն օրը Ալիևը Բաքվի «Հաղթանակի զբոսայգում» պետական մակարդակով հարգանքի տուրք էր մատուցում ադրբեջանական զոհերի հիշատակին, իսկ Էրդողանը հայտարարում էր, թե «Ղարաբաղն ադրբեջանական հող է և այդպիսին կմնա հավերժ»։ Այսպիսով՝ Բաքուն և Անկարան հիշատակի օրը ծառայեցնում էին նաև պատերազմի արդյունքի քաղաքական ամրագրմանը։

Այս հակադրությունն ունի ծանր քաղաքական իմաստ։ Երբ մյուս կողմը պետական ամբողջ հեղինակությամբ ձևավորում է պատերազմի մասին իր պատմությունը, հայկական բարձրագույն իշխանության հստակ խոսքի բացակայությունը մեր հասարակությանը թողնում է իր ցավի և անպատասխան հարցերի հետ միայնակ։

Սա պատմական հիշողությունը պետական օրակարգից նպատակադրված հեռացնելու քաղաքական վարքագծի դրսևորում է։

Սակայն լռությամբ անցյալը փակել չի ստացվում։ Այն խորացնում է հասարակության ներսում արդեն գոյություն ունեցող խզումն ու բևեռացումը։ Զոհվածի ընտանիքը սպասում է, որ պետությունը ճանաչի իր կորստի համազգային նշանակությունը։ Քաղաքացին սպասում է ճշմարտության և հաշվետվության։

Զոհված զինվորի արժանապատվությունը չի կարող կախված լինել գործող իշխանության քաղաքական հարմարությունից։ Նրա անձնազոհությունը չի վերացնում ղեկավարության պատասխանատվությունը, իսկ ղեկավարության ձախողումը չի արժեզրկում նրա անձնազոհությունը։

Այս պարզ սահմանազատումը պետք է հնչեր հենց պետական բարձրագույն մակարդակից։ Այն կարող էր միավորել հասարակությանը՝ առանց պարտությունը թաքցնելու, առանց զոհերին քաղաքականացնելու և առանց պատասխանատվության հարցը փակելու։

Խաղաղության քաղաքականությունն էլ չի ազատում պետությանը հիշելու պարտքից։ Սեփական զոհերին հարգելը, պատերազմի պատճառները քննելը և սխալների համար պատասխան պահանջելը լիովին համատեղելի են հարևանների հետ խաղաղություն կառուցելու հետ։ Ավելին՝ առանց այդ աշխատանքի հասարակությունը զրկվում է նոր աղետները կանխելու կարևորագույն հնարավորությունից։

Հայաստանին անհրաժեշտ է հիշողությունը պետական պատասխանատվության վերածող իշխանություն՝ զոհերի ընտանիքների կողքին կանգնելու, ճշմարտությունը հրապարակելու և նույն սխալները չկրկնելու հանձնառությամբ։

Պատմական հիշողությունը իշխանության սեփականությունը չէ։ Այն լռության մատնելով՝ պատասխանատվությունից չեն ազատվում։ Պարզապես այդ պատասխանատվությանը ավելացնում են նաև հասարակությունը սեփական ցավի մեջ մենակ թողնելու պատասխանատվությունը։

Դավիթ Անանյան

Դիտվել է՝ 1388

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Այսօր Եվրոպայի մի շարք երկրներում ազգային ուղղվածության ուժերը լուրջ քաղաքական դերակատարներ են դարձել։ Բայց պետք է հիշել, թե որտեղից են նրանք սկսել։
Մի քանի տարի առաջ նրանց հաճախ ներկայացնում էին որպես մարգինալ ուժեր՝ սահմանափակ աջակցությամբ և իշխանության հասնելու գրեթե զրոյական հնարավորությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը
Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.