Եռաբլուրը և բարոյական ունայնությունը
28.09.2026 | 12:20
Միշտ մտածել եմ, թե ինչ են զգում նիկոլականները Եռաբլուրում։ Ո՞նց են արդարացնում այդ իրականությունը։ Ասում են՝ «ափսոս էին, բայց դե տենց ստացվե՞ց», կամ թե՝ «թուրքը սպանեց, խեղճ հարիֆ Նիկոլն ինչ անե՞ր»։
Մտածում եմ ու չեմ կարողանում պատկերացնել, թե ոնց կարող ես տեսնել այդ պատկերը ու արդարացնել դրա թիվ մեկ մեղավորին։ Երևի հիվանդ են այդ մարդիկ։ Առողջ բանականության մեջ չի տեղավորվի Եռաբլուր տեսնել ու համարել, թե «դե, դա էլ իրենց ճակատագիրն էր»։
Արամ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Հ.Գ.
Եռաբլուրից հետո նիկոլականները գնում են տուն, Հանրային հեռուստատեսությամբ միացնում թաթայի համերգը, պինդ գրկում իրենց երեխաներին ու նստում։
Մեկնաբանություններ