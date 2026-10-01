Միլիոնատեր հեղափոխականներ. իշխանության բարձր վարձատրության ֆինանսատնտեսական և սոցիալական հակասությունները
28.09.2026 | 13:15
«Քաղաքացիական պայմանագիր» վերնախավի նախարարներն ամսական ստանում են մոտ 8 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք աշխատավարձ և պարգևավճար: Եկեք փաստացի, ֆինանսատնտեսական և սոցիալական տեսանկյունից վերլուծենք միլիոնատեր պաշտոնյաների թեման։
1. Եկամուտների և կուտակումների թվաբանությունը
Եթե դիտարկենք աշխատավարձային և պարգևավճարային հաշվարկը.
• Ամսական եկամուտ: Մոտ 3.5 միլիոն ՀՀ դրամ (մոտ 9,000 ԱՄՆ դոլար)։
• Տարեկան եկամուտ: 100,000 – 110,000 ԱՄՆ դոլար։
• 8 տարվա կտրվածքով (2018–2026 թթ.): Մեկ անձի համախառն եկամուտը կարող է կազմել 800,000 – 900,000 ԱՄՆ դոլար։
Եթե հաշվի առնենք նաև ընտանիքի մյուս աշխատող անդամների եկամուտները կամ այլ աղբյուրներ, ապա զուտ եկամտային տեսանկյունից 8 տարվա ընթացքում ընտանեկան բյուջեն իսկապես մոտենում կամ գերազանցում է 1 միլիոն դոլարի շեմը։ Հանրային ընկալման մեջ տարեկան 100,000 դոլար եկամուտ ունեցող պաշտոնյան արդեն իսկ դասվում է երկրի ամենաբարձր վարձատրվող 1%-ի շարքին։
2. «Սյուրռեալիզմը» և քաղաքական պարադոքսը
Սյուրռեալիստական երանգը ծագում է երկու հիմնական հակասություններից.
• Գաղափարական խզում: 2018 թվականի հեղափոխության հիմնական լոզունգներն ու պատումները կառուցված էին սոցիալական արդարության, աղքատության հաղթահարման և «ժողովրդային ու հասարակ» լինելու վրա։ Երբ սոցիալական հավասարություն քարոզող գործիչները կարճ ժամանակահատվածում անցնում են բարձր եկամտային խավի շարքերը, առաջանում է «էլիտաների վերարտադրության» կամ «նոր էլիտայի ձևավորման» դասական ֆենոմենը։
• Հանրային հատվածի վարձատրության փաստարկը: Բարձր վարձատրության կողմնակիցները սովորաբար պնդում են, որ բարձր պաշտոնյաները պետք է ստանան մրցունակ աշխատավարձ՝ կաշառակերության ռիսկերը նվազեցնելու և մասնավոր հատվածից լավագույն կադրերին գրավելու համար։ Սակայն, երբ դա տեղի է ունենում ընդհանուր ցածր կենսամակարդակի ֆոնին, հանրային գիտակցության մեջ դա ընկալվում է որպես արտոնություն և ինքնահարստացում։
3. Եկամտային անդունդը. պաշտոնյաներ ընդդեմ թոշակառուների
Հայաստանի տնտեսական իրականության մեջ հարաբերակցությունն ունի հետևյալ պատկերը.
• Միջին ծերության կենսաթոշակ՝ ~36,000 – 50,000 դրամ/ամիս
• Բարձրաստիճան պաշտոնյայի եկամուտ՝ ~3,500,000 դրամ/ամիս
• Եկամտային հարաբերակցություն (խզում)՝ մոտ 70 – 90 անգամ
Զարգացած տնտեսություններում կենսաթոշակի և բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձերի տարբերությունը սովորաբար չի գերազանցում 10–15 անգամը։ 70–90 անգամյա խզումը վկայում է խորը սոցիալական բևեռացման մասին։
4. Ընտրական վարքագիծը և «սոցիալական պատնեշը»
Նշված ընտրական մեխանիզմը՝ սոցիալապես խոցելի խավերի ընտրական վարքագծի վրա ազդելը, քաղաքագիտության մեջ հայտնի է որպես կլիենտելիզմ կամ վարչական/ֆինանսական ռեսուրսի կիրառում։ Ծայրահեղ աղքատության կամ ցածր եկամուտների պայմաններում գտնվող քաղաքացիների համար կարճաժամկետ նյութական աջակցությունը կամ փոքր դրամական խրախուսումը հաճախ գերակայում է երկարաժամկետ տնտեսական բարեփոխումների պահանջին, ինչն էլ ստեղծում է քաղաքական փակ շղթա։
Ամփոփում
«Միլիոնատեր հեղափոխականներ» եզրույթը դիպուկ կերպով արտացոլում է այն քաղաքական իդեալիզմի և տնտեսական պրագմատիզմի բախումը, որը տեղի է ունենում հետհեղափոխական համակարգերում։ Երբ քաղաքական էլիտայի կենսամակարդակը կտրուկ անջատվում է հասարակության միջին կենսամակարդակից, սոցիալական արդարության մասին թեզերը կորցնում են իրենց առաջնային համոզչությունը։
Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Մեկնաբանություններ