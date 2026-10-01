Ամեն մեկդ ձեր մասով, ձեր շրջապատում, ձեր հարազատների մեջ «կրակի պահապան» եղեք
28.09.2026 | 13:28
Մի հետաքրքիր սերիալ կա, Apple-ն ա նկարել, կոչվում է Silo (Укрытие). Դա մի բունկերի մասին է, որտեղ 10.000 մարդ է ապրում, ովքեր երբևէ դուրս չեն եկել այդ թաքստոցի տարածքից ու չգիտեն դրսում ինչ է կատարվում։ Այդ բունկերն ունի իշխանություն, որը գտնում և ոչնչացնում է անցյալի հետ կապ ունեցող ցանկացած բան, որը մարդկանց կարող է տեղեկացնել բունկերից դուրս գտնվող աշխարհի մասին։ Գրքեր, լուսանկարներ, հին իրեր, ցանկացած տիպի ինֆրոմացիա կրող առարկաները՝ реликвий, արգելքի տակ են։ Եվ այդ բունկերում կա «Կրակի պահապանների» գաղտնի մի խումբ՝ Flamekeepers-ները, ովքեր, վտանգելով իրենց կյանքը, հավաքել ու պահել են այդ հին իրերը, որպեսզի թույլ չտան, որ մարդիկ մոռանան Silo-ից դուրս գտնվող աշխարհի մասին։ Կրակի պահապանների հիմնական նպատակն է պահպանել ու սերունդներին փոխանցել մարդկության իրական անցյալի մասին ճշմարտությունը, որովհետև հաջորդ սերունդները չեն իմանալու և չեն հետաքրքրվելու, թե ինչ կա իրենց բունկերից անդին։
Հիմա սա մեր օրերում, մեր երկրում է տեղի ունենում։ Երկրի ղեկավարը, ամեն հիմարության անդրադարձող նրա թիմը ծպտուն չեն հանում իրենց իսկ բերած աղետաբեր պատերազմի սկսման օրվա մասին։ Ավելին, հետևողականորեն ջնջում, հեռացնում են այդ պատերազմի, դրա զոհերի մասին վկայող ցանկացած բան. նկար, դրոշ, հուշատախտակ, նկարչական մրցույթի էքսպոնատ։ Ամեն բան անում են, որ հաջորդ սերունդը չիմանա, տեղեկացված չլինի, թե ինչ է եղել իրականում։
Բայց քանի մենք կանք, դա նրանց չի հաջողվելու։ Քանի Եռաբլուր գնացող, տղերքին հիշող, պատմող, Արցախը հիշող ու արժևորող «կրակի պահապաններ» կան, նիկոլենց մուրազը փորներն ա մնալու։ Դա էլ պարտիզանական պայքարի ձևերից մեկն է. հիշել, պահպանել ու փոխանցել սերունդներին։ Դե տեսնեմ այդքանից հետո քանի անհայրենիք կմոռանա ու կուրանա պատերազմը, դրա նահատակներին ու կորսված հայրենիքը։
էն «թաթա նիկոլի սիմոնյանի» կողմից Հ1-ի ուրացումն էլ էս արժեհամակարգը կրող մարդկանց փոքրիկ հաղթանակներից էր։
Ամեն մեկդ ձեր մասով, ձեր շրջապատում, ձեր հարազատների մեջ «կրակի պահապան» եղեք։ Մի թողեք, որ ազգը նախիր դառնա։
Արամ Գևորգյան
Մեկնաբանություններ