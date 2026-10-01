Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Հանրայինը պետք է բարեփոխվի

Հանրայինը պետք է բարեփոխվի

Հանրայինը պետք է բարեփոխվի
28.09.2026 | 14:21

Մեր Հանրային ալիքը եղել է կողմնակալ;

Եղել է կուսակցական և իշխանական շահերի հեռարձակող:

Եղել է իրականությունը թաքցնող:

Նույնիսկ սեգրեգացնող է եղել:

Բայց երբեք չի եղել ընդդեմ մեր էթնոմշակույթի, երբեք չի եղել, որ Հանրայինը դեմ գնա այս երկրում ապրող բնակիչների ամբողջությանը։

Հաշվարկված է՝ Թաթայի համերգը տալով x թվով մարդկանց հոմոնիկոլիկուս կդարձնեմ, y թվով մարդ կբողոքի:

Իսկ x>y-ից, անհամեմատ մեծ է։

Ներողություն կխնդրեմ, սակայն y-ները կտեսնեն ներողություն, կբորբոքվեն, իսկ հոմոնիկոլիկուսն արդեն տեղի է ունեցել։ Հաջորդ տարի կկրկնեմ, բողոքողները ավելի քիչ կլինեն, որովհետև հոմոնիկոլիկուսներին արդեն շատացրել եմ։

Ահա էթնոմշակութային բնաջնջմումը 21-րդ դարում։

Կաթողիկոսի ամանորյա ուղերձը հանելու պես, արցախցիների դեմ ատելություն տարածելու պես։

Կասկածել չի կարելի, որ Հանրայինում ֆայլ կա դրած, որտեղ գրված է.

1․Սեպտեմբերի 27-ին դնել Թաթայի համերգը

2․Սեպտեմբերի 28-ին ներողություն խնդրել Թաթայի համերգը դնելու համար

3․ Ընդունել ռազմավարական լռություն

Հանրայինը պետք է բարեփոխվի:

Հովհաննես Իշխանյան

Դիտվել է՝ 5229

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Այսօր Եվրոպայի մի շարք երկրներում ազգային ուղղվածության ուժերը լուրջ քաղաքական դերակատարներ են դարձել։ Բայց պետք է հիշել, թե որտեղից են նրանք սկսել։
Մի քանի տարի առաջ նրանց հաճախ ներկայացնում էին որպես մարգինալ ուժեր՝ սահմանափակ աջակցությամբ և իշխանության հասնելու գրեթե զրոյական հնարավորությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը
Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.