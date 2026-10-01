Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Օրվա իշխանության «պերճանքն ու մերկությունը»

Օրվա իշխանության «պերճանքն ու մերկությունը»

Օրվա իշխանության «պերճանքն ու մերկությունը»
28.09.2026 | 14:42

Եթե անկեղծ ասեմ՝ էս Թաթայի համերգ-Հանրայինի թեման ինձ մեծ հաշվով չի զարմացրել (ասենք՝ խնդալու կլիներ այլ վերաբերմունք ցուցաբերելը)։ Իրականում դրան չեմ էլ ուզում անդրադառնալ։ Ասեմ ավելին՝ ես լուրջ կասկածներ ունեմ, որ դա հերթական արհեստական ու դիտավորյալ արված օպերացիա էր՝ հանրային դիսկուրս (թեկուզ լինի գանահարանք ու քամահրանք), կարևորը՝ խոսեն։

Ես մի ավելի ցինիկ դրվագի եմ ուզում անդրադառնալ։

Քչերի ուշադրությունը գրավեց, որ երեկ՝ նույն սեպտեմբերի 27-ին, հայաստանյան որոշ համայնքներում ՏԻՄ ղեկավարի ընտրություն էր։ Մի հատ նորից եմ ասում՝ ՏԻՄ-երը ղեկավար էին ընտրում համազգային ողբերգության օրը ու դա անում էին մեծագույն հաճույքով՝ առանց փոքր-ինչ կարկամելու։

Սարսափելին, սակայն, ավելի դաժան իրականությունն է․ բոլորիս գլխին պատերազմի արհավիրք բերած այս չարիքի իշխանությունը որոշ համայնքներում ստացել է 99 տոկոս ձայն։ Մադիկ, միակամ ու կազմակերպված, գրեթե 100 տոկոս քվե են տալիս անկարող ու խալխի կոշիկ լիզող ուժին:

Էս ա օրվա իշխանության ողջ «պերճանքն ու մերկությունը»։

Հ.Գ. Դե, իսկ Հանրայինն ու AZTv-ին էլ համգիստ կարող են ճանաչվել դուստր ընկերություններ:

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 1965

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Այսօր Եվրոպայի մի շարք երկրներում ազգային ուղղվածության ուժերը լուրջ քաղաքական դերակատարներ են դարձել։ Բայց պետք է հիշել, թե որտեղից են նրանք սկսել։
Մի քանի տարի առաջ նրանց հաճախ ներկայացնում էին որպես մարգինալ ուժեր՝ սահմանափակ աջակցությամբ և իշխանության հասնելու գրեթե զրոյական հնարավորությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը
Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.