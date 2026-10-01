Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Զորամասի «լավերը» պաշտպանության նախարարին չստերո՞վ են դիմավորում

Զորամասի «լավերը» պաշտպանության նախարարին չստերո՞վ են դիմավորում

Զորամասի «լավերը» պաշտպանության նախարարին չստերո՞վ են դիմավորում
28.09.2026 | 16:27

Այսօր պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հերթական տեսանյութն է հրապարակել՝ իր հերթական անսպասելի այցից զորամասերից մեկը։
Տեսանյութում պատկերված է զորամասի անձնակազմը՝ առավոտյան մարմնամարզություն իրականացնելիս։ Մասնակցում են նաև սպաներն ու պայմանագրային զինծառայողները՝ սպորտային համազգեստով։ Միևնույն ժամանակ, պլացի հարակից տարածքում շարքով կանգնած են ժամկետային զինծառայողները՝ զինվորական համազգեստով, իսկ նրանց ոտքերին՝ չստիկներ։
Տրամաբանորեն կարելի է ենթադրել, որ չստիկներով շարքով կանգնած ժամկետային զինծառայողները առողջական խնդիրներ ունեն, ինչի հետևանքով չեն մասնակցում առավոտյան մարմնամարզությանը։
Սակայն այստեղ մի շարք հարցեր են առաջանում։
Եթե այդ զինծառայողներն իսկապես ունեն առողջական խնդիրներ և բժշկական նկատառումներով չեն մասնակցում առավոտյան մարմնամարզությանը, ապա ինչո՞ւ են նրանք գտնվում զորամասի պլացի հարակից տարածքում և շարքով կանգնած, այլ ոչ թե զորամասի բուժկետում։ Արդյո՞ք առողջական խնդիր ունեցող զինծառայողների նման ձևով շարելը իրավաչափ է և չի կարող դիտարկվել որպես նրանց նկատմամբ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք կամ խոշտանգում։
Ավելին, ՀՀ ՊՆ մամուլի խոսնակ Ա. Թորոսյանի՝ ավելի վաղ արված հայտարարության համաձայն՝ Զինված ուժերում առկա է համապատասխան կարգավորում, որի համաձայն՝ առավոտյան մարմնամարզության պարապմունքները ղեկավարող սպաներն ու պայմանագրային զինծառայողները զորամասում իրավունք ունեն կրել սպորտային համազգեստ։
Քանի որ, ինչպես մեզ է ներկայացվել, այդ իրավական կարգավորումը հիմնված է ավելի քան երկու տասնյակ իրավական ակտերի վրա, խնդրում ենք հրապարակել այն իրավական ակտը կամ ակտերը, որոնցով սահմանվում է նշված իրավունքը։
Միաժամանակ խնդրում ենք պարզաբանել, թե ինչու ՀՀ ՊՆ իրային ծառայությունը չի ապահովում զորամասերում առավոտյան մարմնամարզության գործընթացն իրականացնող նշված անձնակազմին միաձև սպորտային համազգեստով։
Խնդրում ենք նաև պարզաբանել, թե ինչու առավոտյան մարմնամարզությանը չմասնակցող ժամկետային զինծառայողները ներկայացված են չստիկներով։
ՊՆ-ից ակնկալում ենք այս հարցերի հստակ իրավական հիմնավորումը։

ՀՀ պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնություն

28.09.2026 թ.
Դիտվել է՝ 1730

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Այսօր Եվրոպայի մի շարք երկրներում ազգային ուղղվածության ուժերը լուրջ քաղաքական դերակատարներ են դարձել։ Բայց պետք է հիշել, թե որտեղից են նրանք սկսել։
Մի քանի տարի առաջ նրանց հաճախ ներկայացնում էին որպես մարգինալ ուժեր՝ սահմանափակ աջակցությամբ և իշխանության հասնելու գրեթե զրոյական հնարավորությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը
Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.