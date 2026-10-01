Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Սա սոսկ հասարակ ընկալմամբ է պարզապես կենսագրական գիրք

Սա սոսկ հասարակ ընկալմամբ է պարզապես կենսագրական գիրք

Սա սոսկ հասարակ ընկալմամբ է պարզապես կենսագրական գիրք
28.09.2026 | 22:28

Քանի որ լուսանկարում ԱԱԾ պահեստազորի գեներալ-լեյտենանտ, լուսահոգի Հրանտ Եպիսկոպոսյանի գրքի շնորհանդեսի անցկացման տեղի, վայրի մանրամասն հղումները կան, ես գրքի բազմաթիվ արժևորումներից միայն այս մեկը տամ, որ արել եմ նախաբանի խոսքում, մնացածը թողնելով ունենալիք ելույթին․ «Ժանրային առումով սա կենսագրական գիրք է, սակայն չպիտի մոռանալ, որ Հր․ Եպիսկոպոսյանի կարգի անհատականությունների պարագայում գրեթե ամեն մի զարգացում, հիշողություն, յուրաքանչյուր դրվագ դառնում են արձագանք ու նկարագիր այն ժամանակաշրջանի, որում ապրել ու գործել է տվյալ անհատը։
Այլ կերպ ասած՝ իր ձևի մեջ սա ինչ-որ տեղ ու ինչ-որ առումով մեր երկրի վերջին քառասուն տարվա իրողությունների ու զարգացումների ժամանակագրությունն է փաստերի խորքային դիտարկումներով ու համադրմամբ, պատմաբանների համար դեպքերի, դրանց պատճառահետևանքային կապերի վերհանման, ուսումնասիրության, վերլուծության հրաշալի նյութ, հիշատակելիք այս կամ այն եղելության, իրադարձության հավաստի սկզբնաղբյուր»։

Մարտին ՀՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆ
Դիտվել է՝ 2558

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Այսօր Եվրոպայի մի շարք երկրներում ազգային ուղղվածության ուժերը լուրջ քաղաքական դերակատարներ են դարձել։ Բայց պետք է հիշել, թե որտեղից են նրանք սկսել։
Մի քանի տարի առաջ նրանց հաճախ ներկայացնում էին որպես մարգինալ ուժեր՝ սահմանափակ աջակցությամբ և իշխանության հասնելու գրեթե զրոյական հնարավորությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը
Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.