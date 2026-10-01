Սակարատ
29.09.2026 | 11:21
9 ամիս սպասում՝ կյանքին, և 9 ամիս լուռ հրաժեշտ՝ մահվանը։
Արևելքում սա կոչում են «Սակարատ»՝ մահվան տագնապ, որն, ըստ ավանդության, մարդն իր ներսում սկսում է զգալ երկրային կյանքի ավարտից ուղիղ 9 ամիս առաջ։ Տիեզերական մի անտեսանելի կապ, որը փակում է շրջանը։ Ինչպես մայրն է զգում երեխայի մոտալուտ ծնունդը, այնպես էլ մեր հոգին է սկսում զգալ իր վերադարձը տուն։
Մենք վազում ենք փողի, հաջողության, հոգսերի հետևից՝ մոռանալով, որ ներսում գուցե արդեն միացել է այդ խորհրդավոր հետհաշվարկը։
Սուր է հնչում, բայց՝ սթափեցնող։
Գնահատե՛ք ամեն վայրկյանը, քանի դեռ ձեր 9 ամիսների ժամացույցը չի սկսել աշխատել։
Էդգար ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ
Մեկնաբանություններ