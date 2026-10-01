Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Մխիթար Մարտիրոսյանի և հազարավորների չպատմված պատմությունը

Մխիթար Մարտիրոսյանի և հազարավորների չպատմված պատմությունը

Մխիթար Մարտիրոսյանի և հազարավորների չպատմված պատմությունը
29.09.2026 | 11:34

Դուք գիտե՞ք՝ ով է Մխիթար Մարտիրոսյանը։
Չգիտե՛ք։ Իսկ գիտե՞ք՝ ինչու։ Որովհետև եթե իմանաք, թե ով է Մխիթարը, պիտի իմանաք, որ նա զոհվել է 2022-ին՝ Ջերմուկը պաշտպանելիս. զոհվել է հենց իր ծննդյան օրը՝ սեպտեմբերի 13-ին։ Եթե իմանաք՝ ով է Մխիթարը, իմանալու եք նաև, որ նրա հայրը՝ Մանվելը, ինքնասպան եղավ որդու զոհվելու լուրն առնելիս՝ նույնիսկ դեռ մինչև որդու մարմինը գտնելը։
Եվ երբ իմանաք սա, պիտի պատկերացնեք ողբերգության մասշտաբները, երբ խոսքը գնում է 2022-ին զոհված նման 224 ճակատագրերի, առնվազն այդքանն էլ՝ 2023-ին, 2021-ին, 2020-ին կորցրած կյանքերի մասին։
Եվ երբ դա իմանաք, պիտի ձեզ հաշիվ տաք, որ, փաստորեն, այդ մարդկանց անունները հետևողականորեն դուրս են մղվել քարոզչամեքենայի՝ ամեն ինչին հայհոյելու կամ անտեսելու օրակարգից։ Այդ անունները վերածվել են սոսկ թվանշանների՝ «Զոհ համար 5088, համար 5089»։ Իսկ թվանշանների հետ մենք չենք մեծացել նույն բակում, չենք սիրահարվել նույն աղջկան, չենք անցել նույն ճանապարհով... Ու հետևաբար հեշտ է հավատալ, որ չորս տարում պատերազմներ բերած իշխանությունը «խաղաղության առաքյալն» է, իսկ նրան դեմ հանդես եկող յուրաքանչյուր ոք՝ «պատերազմի հրձիգ»։
Դրա համար ընդամենը բավարար է, որ պրոպագանդան ձեզ չպատմի, թե ով է Մխիթարը։

Միքայել ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
Դիտվել է՝ 781

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Այսօր Եվրոպայի մի շարք երկրներում ազգային ուղղվածության ուժերը լուրջ քաղաքական դերակատարներ են դարձել։ Բայց պետք է հիշել, թե որտեղից են նրանք սկսել։
Մի քանի տարի առաջ նրանց հաճախ ներկայացնում էին որպես մարգինալ ուժեր՝ սահմանափակ աջակցությամբ և իշխանության հասնելու գրեթե զրոյական հնարավորությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը
Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.