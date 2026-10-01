Լենինն ընդդեմ Նիկոլի
29.09.2026 | 11:42
(քաղաքական հնարավորությունների և մեթոդների տեսական համեմատություն)
Վլադիմիր Լենինի և բոլշևիկների՝ ժամանակակից Հայաստանում «Քաղաքացիական պայմանագիր» (ՔՊ) կուսակցության դեմ քաղաքական պայքարում հնարավոր հաղթանակի հարցը դիտարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ խոսքը լրիվ տարբեր պատմական դարաշրջանների, գաղափարախոսությունների և քաղաքական տեխնոլոգիաների համադրման մասին է:
Եթե այս տեսական հարցին մոտենանք քաղաքագիտական և պատմական վերլուծության տեսանկյունից, կարելի է առանձնացնել մի քանի առանցքային գործոն.
1. Գաղափարախոսական և սոցիալական բազան
• Բոլշևիկյան մոդելը. Լենինի հաջողության հիմքը 20-րդ դարասկզբին դասակարգային պայքարն էր, բանվոր դասակարգի (պրոլետարիատի) ու չքավոր գյուղացիության զանգվածային մոբիլիզացիան, ինչպես նաև «հեղափոխական ռադիկալիզմը» («հողը՝ գյուղացիներին, գործարանները՝ բանվորներին»):
• Ժամանակակից Հայաստանը. 21-րդ դարում հայաստանյան հասարակությունը չունի այն ինդուստրիալ բանվորական զանգվածը, որի վրա հենվում էին բոլշևիկները: Ժամանակակից ընտրազանգվածը հիմնականում կողմնորոշված է դեպի սպասարկման ոլորտ, փոքր ու միջին ձեռնարկատիրություն, իսկ քաղաքական նախապատվությունները ձևավորվում են ոչ թե դասակարգային, այլ ազգային անվտանգության, սոցիալական արդարության և տնտեսական կայունության թեմաներով:
2. Քաղաքական գործիքակազմը և պայքարի մեթոդները
• Բոլշևիկների ուժեղ կողմերը. Լենինն աչքի էր ընկնում բացառիկ կազմակերպչական ունակություններով, կարգապահ կուսակցական ապարատով (կադրային հեղափոխականներ) և ճգնաժամային պահերին արագ ու վճռական գործելու ունակությամբ: Նրանք լավագույնս տիրապետում էին պոպուլիստական, բայց միևնույն ժամանակ խիստ թիրախավորված պրոպագանդային:
• ՔՊ-ի մոդելը. ՔՊ-ն իշխանության է եկել և պահպանում է այն ժամանակակից պոպուլիզմի, ցանցային ու սոցիալական մեդիա տեխնոլոգիաների և ընտրական ժողովրդավարության մեխանիզմների միջոցով:
3. Հնարավոր սցենարներ (Տեսական)
• Ժամանակակից ընտրական պայքարում (Առանց բռնության). Եթե բոլշևիկները փորձեին գործել ժամանակակից ժողովրդավարական և ընտրական կանոններով, նրանց ռադիկալ սոցիալիստական/կոմունիստական օրակարգը դժվար թե ստանար լայն զանգվածների աջակցությունը: Ժամանակակից հայ հասարակության մեջ կոմունիստական գաղափարախոսությունը չունի նախկին ազդեցությունը: Այդ պայմաններում ՔՊ-ն, տիրապետելով վարչական ռեսուրսներին և մեդիա դաշտին, մեծ առավելություն կունենար:
• Ճգնաժամային և հեղափոխական իրավիճակում. Լենինի հիմնական տաղանդը խորը ճգնաժամերը, պատերազմական հետևանքները և պետական ինստիտուտների թուլությունն օգտագործելն էր: Եթե երկիրը գտնվեր խորը համակարգային ճգնաժամի, ինստիտուցիոնալ վակուումի և սոցիալական բողոքի ալիքի մեջ, Լենինի տիպի կազմակերպված, ռազմականացված կառուցվածք ունեցող ուժը կարող էր օգտվել պահից և վերցնել իշխանությունը՝ շրջանցելով ընտրական ինստիտուտները:
Եզրակացություն
Խաղաղ, ընտրական և ժամանակակից քաղաքական կանոնների պայմաններում բոլշևիկների դասական գաղափարախոսությամբ հանդես եկող ուժը դժվար թե կարողանար հաղթել ՔՊ-ին: Սակայն եթե խոսքը վերաբերում է Լենինի՝ որպես քաղաքական ռազմագետի անհատական տաղանդին և ճգնաժամային իրավիճակներում իշխանություն վերցնելու նրա մեթոդաբանությանը, նման տիպի ռադիկալ ուժերը պատմականորեն ունենում են հաջողության հնարավորություն միայն պետական համակարգերի խորը փլուզման պահերին:
Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Մեկնաբանություններ