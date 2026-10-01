Ռազմական բազայի հնարավոր փոփոխությունն ու տարածաշրջանային վտանգները
29.09.2026 | 11:50
Ռուսական բազայի փակումից հետո տարածաշրջանի ռազմական և քաղաքական լանդշաֆտն արմատապես կփոխվի։ Հայաստանը, որն այժմ փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր անվտանգային ուղղությունները, ռիսկ կունենա հայտնվելու աշխարհաքաղաքական ուժերի բախման կիզակետում։
Հատկապես ուշագրավ է Թուրքիայի հնարավոր վարքագիծը՝ հաշվի առնելով նրա վաղեմի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Անկարան հետևողականորեն հետապնդում է սեփական ռազմավարական նպատակները տարածաշրջանում։
Եթե պետական ինստիտուտները կամ իշխանությունները հայտնվեն փակուղում, կա վտանգ, որ Անկարան կփորձի առավելագույնս ընդլայնել իր ազդեցությունը։ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում Թուրքիայի դիրքն ու դաշինքի անտարբերությունը հաճախ լրացուցիչ ռիսկեր են ստեղծում Հայաստանի համար։ Բացառված չէ, որ Անկարան տարածաշրջանային փոփոխությունները փորձի օգտագործել սեփական հավակնությունները բավարարելու համար։
Անահիտ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Մեկնաբանություններ