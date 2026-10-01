Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Դեռ շատ հեռու ենք շատ պարզ սեղանի շուրջ շատ խոր խոսակցություններից վայելք ստանալուց

Դեռ շատ հեռու ենք շատ պարզ սեղանի շուրջ շատ խոր խոսակցություններից վայելք ստանալուց

Դեռ շատ հեռու ենք շատ պարզ սեղանի շուրջ շատ խոր խոսակցություններից վայելք ստանալուց
29.09.2026 | 14:06

Մարդիկ բաժանվում են երկու խմբի. նրանց մեծամասնությունը իրենով է չափում ուրիշներին, իսկ մնացած փոքրամասնությունն էլ կարողանում է ուրիշներով չափել իրեն։

Բայց այդ բաժանումը տարբեր ժողովուրդների մոտ տարբեր է, և շահում են նրանք, ովքեր կարողանում են իրենց չափել ուրիշներով, քանի որ այդպիսիները ավելի հեշտ են տեսնում, որ իրենցից տարբեր ու շատ ավելի լավերն էլ կան։

Եթե փորձում ես մերոնց բացատրել, որ ուրիշ տեղերում մեզնից շատ ավելի լավ մարդիկ կան, զարմանում են, թե մեզնից էլ լավը ինչպե՞ս կարելի է պատկերացնել։

Տես՝ ինչքան հյուրասեր ենք, այնքան ենք բոլորս իրար հարազատի նման, որ առանց իմաց տալու իրար հյուր ենք գնում, ու, իրենց կարծիքով, ուրիշ լավ հատկություններ էլի ունենք։

Եթե փորձում ես մարդուն հասկացնել, որ հյուրասեր լինելու ծայրահեղ արտահայտությունները շատ զարմանալի են շատ ավելի բարվոք վիճակում գտնվող ազգերի համար, և դա էլ մեր խեղճ անցյալի հետևանքներից մեկն է, իսկ որևէ մեկին հյուր գնալն էլ, առանց նրան զգուշացնելու, պարզապես անտակտ պահվածք է, շատ զարմանում են, մանավանդ՝ հյուրասիրության հարցում։

Փորձում ես ասել, որ ավելի բարվոք վիճակում գտնվող մարդիկ այլ հոգեբանություն ունեն, քանի որ մեկը մյուսի կարիքը չունեն, իսկ խեղճ կյանքում էլ մարդիկ ապրում են մեկը մյուսի վրա հենվելով և միմյանց կարիքն էլ շատ են զգում, և որ բոլորն էլ ունեն ղարիբի հոգեբանություն, քանի որ նախկին ծայրահեղ խեղճ կյանքում մի կերպ ապրել են ամեն ինչում կիսվելով և ուրիշներին բաժին հանելով իրենց սուղ ունեցվածքից՝ այն մտքով, որ մի օր էլ իրենք են նույն ձևով ուրիշների կարիքը զգալու։

Դրանից բացի էլ, մեր օրերում, դրան ավելանում է նաև քաղքենիական ցուցամոլ մրցակցությունը, երբ ոչ թե կիսվում ես հյուրի հետ տվյալ պահին քո ունեցածով, այլ չունեցածդ ես լցնում սեղանին։

Դեռ շատ հեռու ենք շատ պարզ սեղանի շուրջ շատ խոր խոսակցություններից վայելք ստանալուց։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 861

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Այսօր Եվրոպայի մի շարք երկրներում ազգային ուղղվածության ուժերը լուրջ քաղաքական դերակատարներ են դարձել։ Բայց պետք է հիշել, թե որտեղից են նրանք սկսել։
Մի քանի տարի առաջ նրանց հաճախ ներկայացնում էին որպես մարգինալ ուժեր՝ սահմանափակ աջակցությամբ և իշխանության հասնելու գրեթե զրոյական հնարավորությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը
Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.