Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Թեկնածուի փոխարեն՝ խոզ կամ ոչխար

Թեկնածուի փոխարեն՝ խոզ կամ ոչխար

Թեկնածուի փոխարեն՝ խոզ կամ ոչխար
29.09.2026 | 14:15

Հայաստանում սպառվել են ավանդական մեթոդներով իշխանության դեմ պայքարելու՝ պայմանական ընդդիմության ռեսուրսները: Անիմաստ և հոգնեցուցիչ է անընդհատ թեկնածու առաջադրել և պարտվել:
Այս օրերին Հայաստանում ՏԻՄ ընտրություններ են ընթանում: Հերթով, կարգով, շարքով «ընտրվում են» իշխանության ներկայացուցիչները: Պայմանական ընդդիմությունը չի թաթախվում «մանր-մունր» համայնքների ընտրություններում՝ նախընտրելով համեմատաբար խոշոր քաղաքները՝ Կապանը, Մասիսը...
Լավ, ենթադրենք՝ պայմանական ընդդիմության պայմանական թեկնածուն հաղթի որևէ քաղաքում։ Դրանից ի՞նչ է փոխվելու: Ի՞նչ փոխվեց, երբ նախորդ ՏԻՄ ընտրություններում Սյունիքի գրեթե բոլոր խոշոր համայնքներում հաղթեցին այնժամանակյա իբր ընդդիմադիրները՝ Առուշ Առուշանյանը, Գևորգ Փարսյանը, Մանվել Փարամազյանն ու մյուսները:
Եթե ավանդական գործիքակազմով չկա համակարգը փոխելու հնարավորություն, ապա ի՞նչ իմաստ ունի անընդհատ մասնակցել ընտրություններին և անընդհատ պարտվել: Ավելի լավ չէ՞ փոխել մարտավարությունը:
1968 թվականին ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում ակտիվիստները որպես թեկնածու առաջադրեցին Pigasus անունով խոզին: Ըստ առաջադրման հեղինակների՝ եթե քաղաքական համակարգն անհեթեթ է, ապա ինչու՞ խոզին չառաջադրել որպես թեկնածու։
Ի՞նչ է խանգարում ընդդիմությանն Արարատում որպես թեկնածու թռչող կոկորդիլոս, Քաջարանում՝ ծաղկեփունջ, իսկ Դիլիջանում՝ «արու» առաջադրել: Հաստատ պարտվելուց շատ ավելի լավ արդյունք կգրանցեն:
Ի դեպ, 1968 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրությունները պատմականորեն ամենասկանդալայինն էին։

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 902

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Այսօր Եվրոպայի մի շարք երկրներում ազգային ուղղվածության ուժերը լուրջ քաղաքական դերակատարներ են դարձել։ Բայց պետք է հիշել, թե որտեղից են նրանք սկսել։
Մի քանի տարի առաջ նրանց հաճախ ներկայացնում էին որպես մարգինալ ուժեր՝ սահմանափակ աջակցությամբ և իշխանության հասնելու գրեթե զրոյական հնարավորությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը
Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.