Երբ երկրիդ ԱԺ-ի պատգամավորը եվրոպական բարձրագույն ամբիոնից խոսում է Կաթողիկոսից, այլ ոչ թե քո երկիր ներխուժած թշնամուց, հասկանում ես, որ երկրիդ ապագան թշնամուդ ափերի մեջ է:
ՈՒ եթե շարունակես քեզ պահել կատարյալ տգետի պես, հատկապես՝ դիվանագիտական դաշտում, դու էլ, երկիրդ էլ, ազգն էլ կհայտնվեք թշնամու ձեռքերի մեջ` լավագույն դեպքում, ոտքերի տակ` ընդհանրապես:
Արևմուտքը երբեք ուրիշի պրոբլեմ չի լուծում, ինքն այդ պրոբլեմը ստեղծում է, որ իր պրոբլեմները լուծի՝ մեր զավակների, մեր երկրի ու մեր պետականության հաշվին:
Վահե Արոյան