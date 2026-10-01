Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Ձեր ինչի՞ն է պետք կադրային բանկը, եթե պաշտոններ եք տալիս ԽԾԲ-ով

Ձեր ինչի՞ն է պետք կադրային բանկը, եթե պաշտոններ եք տալիս ԽԾԲ-ով

Ձեր ինչի՞ն է պետք կադրային բանկը, եթե պաշտոններ եք տալիս ԽԾԲ-ով
29.09.2026 | 15:02

Նիկոլ Փաշինյանը Ֆեյսբուքում գրել է․«Հունիսի 15-ին աշխարհի առաջատար համալսարանների շրջանավարտներին հրավիրել էի իրենց գիտելիքն ու մասնագիտական փորձը ծառայեցնել Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգին։ Այսօր արդեն կարող ենք ամփոփել «Կառավարության կադրային բանկ» ծրագրի առաջին փուլի արդյունքները։ Ընդհանուր առմամբ, ստացվել էր 1141 հայտ։ Դրանց ուսումնասիրության, հարցազրույցների և մասնագիտական գնահատման արդյունքում Կառավարության կադրային բանկում ընդգրկվել է 269 թեկնածու՝ 29 երկրից»։

Ձեր իշխանության 9-րդ տարում որոշել եք կառավարության կադրային բանկ ստեղծել, մի քիչ շուտ չէ՞։ Ի՞նչ օգուտ կադրային բանկից, եթե, ձեր իսկ խոստովանությամբ, «վարչապետն ու նախարարները 7 տարի մնացել են 1-ին դասարանում», այդ կադրերը ի՞նչ կարող են անել 7 տարի 1-ին դասարանում մնացածների ենթակայությամբ աշխատելով;

Ձեր ինչի՞ն է պետք կադրային բանկը, եթե պաշտոններ եք տալիս ԽԾԲ-ով։ Տավուշի մարզպետարանում տարիներ շարունակ բարձր աշխատավարձով 11 հաստիք թափուր է։ Նմանապես թափուր է նաև Տավուշի հանրակրթական դպրոցների վարչատնտեսական մասի համակարգողի 14 հաստիք։ Այդ հաստիքները չեն համալրվում, քանի որ պաշտոններ տալիս են «յուրայիններին»։ Տարիներ առաջ Տավուշի մարզպետարանում աշխատում էին մարզի Նոյեմբերյան, Դիլիջան, Բերդ համայնքների բնակիչներ, հիմա մարզպետարանի աշխատակազմում միայն Իջևան համայնքի բնակիչներ են։

Ոսկան Սարգսյան

Դիտվել է՝ 861

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Այսօր Եվրոպայի մի շարք երկրներում ազգային ուղղվածության ուժերը լուրջ քաղաքական դերակատարներ են դարձել։ Բայց պետք է հիշել, թե որտեղից են նրանք սկսել։
Մի քանի տարի առաջ նրանց հաճախ ներկայացնում էին որպես մարգինալ ուժեր՝ սահմանափակ աջակցությամբ և իշխանության հասնելու գրեթե զրոյական հնարավորությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը
Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.